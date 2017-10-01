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Минздрав: роддом – это не тюрьма

02.10.2017 09:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Акушеры-гинекологи не защищены в Беларуси, такое мнение высказала главный акушер-гинеколог Беларуси Юлия Савочкина   на республиканском конгрессе "Мама Pro".

Минздрав: роддом – это не тюрьма
© Sputnik / Виктор Толочко
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В последнюю неделю сентября в Беларуси произошла еще одна связанная с домашними родами трагедия: погибла и мать, и две новорожденные девочки. При этом женщина скрывала свою беременность и не шла к врачам.

По мнению Савочкиной, сегодня многие супружеские пары, принимающее решение рожать дома, не хотят брать на себя ответственность. В то же время, не защищены и акушеры-гинекологи.

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"Мы же не можем приставить конвой и отправить эту пациентку куда-то, у нее есть права. Она не хочет — она не идет. Но кто хоть раз сказал слово в защиту медработников, которые ходили и просили, говорили, что у вас может быть так и так, пожалуйста, обратите внимание? Роддом — это же не тюрьма. А получается, если все идет хорошо, то хорошо, а если малейшее отклонение от нормы, то его цена — жизнь, как минимум одна, ребенка, но плюс — еще мамы", — высказалась главный акушер-гинеколог Минздрава.

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В итоге виноваты оказывается акушер-гинеколог, который хотел оказать помощь и роженице, и ее детям.

"У женщин не сформирована презумпция невиновности врача", — констатировала Савочкина.

Роды дома в Беларуси находятся вне закона. Министерство здравоохранения уже сравнивало такую практику с оставлением ребенка в опасности — происходило это после того, в феврале в результате домашних родов в Витебске погиб ребенок. Роженицу-витебчанку позже приговорили к полугоду поселения>>

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Пары, принимающие решение рожать дома, не хотят брать на себя ответственность, уверена главный акушер-гинеколог Беларуси.

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