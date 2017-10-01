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Прохладно и дождливо. Погода в Могилеве на неделю

02.10.2017 09:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Первая неделя октября принесет в Могилев по-настоящему осеннюю погоду. Будет прохладно, дождливо. В отдельные дни прогнозируют порывистый ветер. По предварительным данным, выходные обещают быть солнечными, но температура воздуха кардинально не изменится.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 2 октября, будет пасмурно, максимум — около +8°С.

Во вторник максимальная температура воздуха днем поднимется до +10°С, однако ветер будет порывистым — до 17 м/с. Погода будет преимущественно пасмурной, однако днем выглянет солнце.

В среду, 4 октября, ветер немного утихнет. Погода будет изменчивой. Местами пройдут дожди.

5 октября снова поднимется сильный ветер с порывами до 16 м/с. Будет пасмурно, дождливо. Максимальная температура воздуха составит около +10°С.

В пятницу, 6 октября, также будет пасмурно. До полудня — ветрено, возможен дождь. Столбик термометра опустится до +8°С.

Следи за точным прогнозом погоды в твоем городе на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Первая неделя октября обещает быть ветреной.

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