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Прохладно и дождливо. Погода в Могилеве на неделю
02.10.2017 09:49 — Новости Общества | Tut.by
Первая неделя октября принесет в Могилев по-настоящему осеннюю погоду. Будет прохладно, дождливо. В отдельные дни прогнозируют порывистый ветер. По предварительным данным, выходные обещают быть солнечными, но температура воздуха кардинально не изменится.
Сегодня, 2 октября, будет пасмурно, максимум — около +8°С.
Во вторник максимальная температура воздуха днем поднимется до +10°С, однако ветер будет порывистым — до 17 м/с. Погода будет преимущественно пасмурной, однако днем выглянет солнце.
В среду, 4 октября, ветер немного утихнет. Погода будет изменчивой. Местами пройдут дожди.
5 октября снова поднимется сильный ветер с порывами до 16 м/с. Будет пасмурно, дождливо. Максимальная температура воздуха составит около +10°С.
В пятницу, 6 октября, также будет пасмурно. До полудня — ветрено, возможен дождь. Столбик термометра опустится до +8°С.
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Первая неделя октября обещает быть ветреной.
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