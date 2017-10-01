2 октября в Молодечненском районе стартует пробная перепись населения

Пробная перепись населения пройдет в Молодечненском районе Минской области с 2 по 13 октября. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пробная перепись — это важный подготовительный этап переписи населения Беларуси 2019 года. Результаты пробной переписи позволят установить приоритеты для дальнейшей работы по подготовке к основной переписи населения, оценить качество и эффективность программного продукта, окончательно определиться с вопросами (насколько они актуальны и корректны).

В ходе пробной переписи планируется опросить 15 тысяч человек (около 2% населения Молодечненского района). Все домохозяйства выбраны случайным образом. В адрес каждого из них направлена информационная листовка с указанием сроков проведения пробной переписи и телефонов для уточнения фамилии переписчика.

Основное отличие нынешней переписи от предыдущей — отказ от бумажных переписных листов и картографических материалов. Опрос населения будет проводиться с помощью планшетных компьютеров. Это позволит автоматизировать ввод данных, подключить систему контроля на этапе сбора информации и обеспечить высокое качество заполнения переписных листов.

В ходе пробной переписи будет задано 49 вопросов, ответы на которые позволят получить подробную демографическую, национальную и социально-экономическую характеристику населения. Они будут касаться возраста, семейного положения, места рождения, уровня образования, гражданства, национальности, владения языками, занятости, источников доходов, жилищных условий, сельскохозяйственной деятельности и др.

Кроме того, будет изучено мнение населения о способах их участия в переписи 2019 года: самостоятельно через интернет; на стационарном участке; опрос переписчиком дома. Пройти опрос можно на дому и на стационарных участках.

Переписчик будет иметь при себе портфель с эмблемой переписи населения; удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта; планшетный компьютер. Все полученные данные должны заноситься в присутствии самого гражданина в переписной лист непосредственно переписчиком с помощью планшета.

В случае возникновения сомнений относительно переписчика можно позвонить и задать интересующие вопросы по телефонам: 8 (0176) 58−02−83 и 8 (017) 346−87−45 — это номера прямой телефонной линии, открытой на время проведения пробной переписи населения.

Второй способ — опрос на специально оборудованных для этих целей стационарных участках. Они расположены в Молодечно по ул. Дроздовича, 5, пл. Центральная, 2, ул. Машерова, 3, а также в агрогородке Лебедево, пл. Центральная, 14 и деревне Тюрли, ул. Молодечненская, 1. Никаких других способов проведения опроса граждан не предусмотрено, подчеркнули в Белстате.

Полученная от населения информация уже в момент завершения опроса обезличивается и защищается от несанкционированного использования техническими и организационными мерами. Персональные данные являются конфиденциальными и не подлежат распространению, в том числе представлению в государственные органы, иные организации, третьим лицам.

Вся информация, полученная в ходе пробной переписи, будет использоваться исключительно в статистических целях для выработки подходов к проведению переписи 2019 года.