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Депутаты предлагают запретить домашние роды

02.10.2017 10:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси считают необходимым запретить домашние роды, заявил член постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Анатолий Дашко.

Депутаты предлагают запретить домашние роды
© Sputnik / Виктор Толочко
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Дашко имеет высшее медицинское образование, по специальности он акушер-гинеколог, ранее возглавлял Брестский областной перинатальный центр.

"Считаю, что необходимо запретить на законодательном уровне", — сказал Дашко в понедельник журналистам в Минске. Так депутат ответил на вопрос Sputnik о том, какие меры могу принять парламентарии в связи с последними летальными случаями во время домашних родов в Беларуси.

Депутат заметил, что пока этот вопрос в парламенте детально не обсуждался, однако, считает он, об этом надо говорить и поднимать вопрос уже в рамках осенней сессии.

Дашко не исключил, что "для начала мера ответственности может быть административная".

Он также отметил, что в белорусской системе здравоохранения созданы все условия для того, чтобы своевременно и квалифицированно оказать помощь матери и младенцу во время родов.

Депутаты предлагают запретить домашние роды
© Pixabay
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Парламентарий обратил внимание, что условия белорусской системы здравоохранения не позволяют внедрение института аккредитованных акушерок, которые могут присутствовать при родах, если акушер-гинеколог разрешил женщине рожать дома. Такая система действует, например, в США.

В то же время Дашко не исключил, что в Беларуси можно пойти по пути создания частных родильных центров.

Он добавил, что неправильно было бы говорить о том, что в белорусских роддомах бытует практика нечуткого отношения к роженицам, из-за чего многие женщины стремятся рожать дома. "Я не буду говорить о том, что такого у нас никогда не бывает, но это не повсеместная практика", — сказал он.

Депутат также сообщил, что за последний год в Беларуси было зарегистрировано 100 домашних родов. Однако в эту цифру входят и те случаи, когда роженица просто не успела доехать до медучреждения, и роды произошли вне его стен.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока этот вопрос в парламенте не обсуждался, однако уже есть предложения о том, чтобы ввести административную ответственность.

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