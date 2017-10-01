ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутат предложил ввести ответственность за домашние роды или разрешить их в частных медцентрах

02.10.2017 10:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Палате представителей видят два варианта решения вопроса домашних родов — ввести ответственность или разрешить такую практику частным медцентрам.


Фото: Reuters

«Принимая решение рожать дома, человек берет на себя слишком большую ответственность», — прокомментировал последние случаи гибели детей и женщины во время домашних родов депутат Анатолий Дашко.

Он видит два варианта решения проблемы: запретить домашние роды — к примеру, за это может быть предусмотрена ответственность, или разрешить такую практику частным медицинским центрам.

«У нас за последние несколько лет созданы прекрасные условия. Роды в домашних условиях — это очень опасно», — ответил он на предложение разрешить акушерскую помощь на дому.

Напомним, что недавно произошла громкая история, когда уроженку Витебска, которая после домашних родов потеряла ребенка, судили за причинение ребенку смерти по неосторожности и приговорили к шести месяцам лишения свободы.

А 28 сентября в больницу доставили 29-летнюю женщину, которая позже скончалась. Дома у нее были обнаружены две новорожденнын девочки без признаков жизни.

Минздрав озвучил цифру: в прошлом году на дому рожали 230 женщин. При этом при таких родах показатель перинатальной смертности в семь раз выше, чем при родах в роддоме.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"У нас за последние несколько лет созданы прекрасные условия. Роды в домашних условиях - это очень опасно", - ответил он на предложение разрешить акушерскую помощь...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Депутаты предлагают запретить домашние роды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика