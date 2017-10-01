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Депутат предложил ввести ответственность за домашние роды или разрешить их в частных медцентрах
02.10.2017 10:19 — Новости Общества | Tut.by
В Палате представителей видят два варианта решения вопроса домашних родов — ввести ответственность или разрешить такую практику частным медцентрам.
«Принимая решение рожать дома, человек берет на себя слишком большую ответственность», — прокомментировал последние случаи гибели детей и женщины во время домашних родов депутат Анатолий Дашко.
Он видит два варианта решения проблемы: запретить домашние роды — к примеру, за это может быть предусмотрена ответственность, или разрешить такую практику частным медицинским центрам.
«У нас за последние несколько лет созданы прекрасные условия. Роды в домашних условиях — это очень опасно», — ответил он на предложение разрешить акушерскую помощь на дому.
Напомним, что недавно произошла
А 28 сентября в больницу
Минздрав озвучил цифру: в прошлом году на дому рожали 230 женщин. При этом при таких родах
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"У нас за последние несколько лет созданы прекрасные условия. Роды в домашних условиях - это очень опасно", - ответил он на предложение разрешить акушерскую помощь...
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