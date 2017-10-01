Депутат предложил ввести ответственность за домашние роды или разрешить их в частных медцентрах

В Палате представителей видят два варианта решения вопроса домашних родов — ввести ответственность или разрешить такую практику частным медцентрам.



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«Принимая решение рожать дома, человек берет на себя слишком большую ответственность», — прокомментировал последние случаи гибели детей и женщины во время домашних родов депутат Анатолий Дашко.

Он видит два варианта решения проблемы: запретить домашние роды — к примеру, за это может быть предусмотрена ответственность, или разрешить такую практику частным медицинским центрам.

«У нас за последние несколько лет созданы прекрасные условия. Роды в домашних условиях — это очень опасно», — ответил он на предложение разрешить акушерскую помощь на дому.

Напомним, что недавно произошла громкая история , когда уроженку Витебска, которая после домашних родов потеряла ребенка, судили за причинение ребенку смерти по неосторожности и приговорили к шести месяцам лишения свободы.

А 28 сентября в больницу доставили 29-летнюю женщину, которая позже скончалась. Дома у нее были обнаружены две новорожденнын девочки без признаков жизни.

Минздрав озвучил цифру: в прошлом году на дому рожали 230 женщин. При этом при таких родах показатель перинатальной смертности в семь раз выше, чем при родах в роддоме.