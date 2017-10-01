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Пинские невесты проехали по центру города на велосипедах

02.10.2017 10:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Во время празднования дня города в Пинске прошел велозаезд невест, пишет «Медиа-Полесье».

Девять пинчанок в свадебных нарядах и на необычно оформленных велосипедах проехались от городского ЗАГСа до площади Ленина. Там, у главной сцены прошла финальная часть шоу: девушки дефилировали, рассказывали о созданных образах, пели, танцевали, читали стихи и получали подарки.












Созданный образ и творческие способности участниц оценивало жюри. В итоге 1-е место заняла Ирина Кравчук, на 2-м месте — Анна Садовская, 3-е место досталось Алене Вакульчик. Главный приз конкурса получила Инга Новицкая.

 
 
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Девять пинчанок в свадебных нарядах и на необычно оформленных велосипедах проехались от городского ЗАГСа до площади Ленина.

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