Пинские невесты проехали по центру города на велосипедах

Во время празднования дня города в Пинске прошел велозаезд невест, пишет «Медиа-Полесье».

Девять пинчанок в свадебных нарядах и на необычно оформленных велосипедах проехались от городского ЗАГСа до площади Ленина. Там, у главной сцены прошла финальная часть шоу: девушки дефилировали, рассказывали о созданных образах, пели, танцевали, читали стихи и получали подарки.











































Созданный образ и творческие способности участниц оценивало жюри. В итоге 1-е место заняла Ирина Кравчук, на 2-м месте — Анна Садовская, 3-е место досталось Алене Вакульчик. Главный приз конкурса получила Инга Новицкая.