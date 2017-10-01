Домашние роды могут запретить в Беларуси

Домашние роды необходимо запретить на законодательном уровне.

Об этом заявил депутат палаты представителей Анатолий Дашко, который считает, что нужно срочно принимать меры в связи с участившимися трагическими случаями домашних родов в Беларуси.

Дашко отметил, что в парламенте вопрос еще не обсуждался, но его следует поднять уж в рамках нынешней сессии. Белорусская система здравоохранения располагает всеми условиями для оказания своевременной квалифицированной помощи матери и ребенка пи родах.

Он также отметил, что в белорусской системе здравоохранения созданы все условия для оказания своевременной квалифицированной помощи матери и младенцу во время родов.

Пока в Беларуси нет возможности внедрения института аккредитованных акушерок, которые могут присутствовать при родах, если акушер-гинеколог разрешил женщине рожать дома, однако в стране могут быть созданы частные родильные дома.

По словам депутата, только в 2017 году в Беларуси было зарегистрировано 100 домашних родов, в их числе – и те случаи, когда роженицу не успели довезти до роддома.

Напомним, 29 сентября в Следственном комитете сообщили, что в Березино скончалась женщина, родившая дома двух дочерей, которые были обнаружены мертвыми в ее ванной.

Это был второй случай летального исхода за последнее время, когда рожениц не встала на учет и отказывалась от госпитализации.