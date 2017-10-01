ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Холодная осень: стоимость обогревателей - от 20 до 2000 рублей

02.10.2017 11:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Стоимость электрических обогревателей в Беларуси варьируется от двух десятков до двух тысяч рублей — в зависимости от производителя, размера, мощность и дизайна.

Холодная осень: стоимость обогревателей - от 20 до 2000 рублей
© Pixabay
Кобяков о проблемах ЖКХ: кто будет платить за нагретый воздух?

Конец сентября в Беларуси выдался необычайно холодным, синоптики обещают также и прохладный октябрь. Впрочем, включать отопление пока белорусам не спешат — решение об этом еще не приняли ни в одном из исполкомов страны.

До включения отопления многие заинтересовались тем, за сколько можно в Беларуси купить электрические обогреватели. Sputnik изучил предложение онлайн-магазинов.

Так, небольшие настольные электрообогреватели могут обойтись и в 20 рублей. Такие компактные устройства можно использовать и в офисе на рабочем столе. Конечно, обогреть при помощи такого все помещение вряд ли удастся.

Больше крупные и мощные обогреватели стоят порядка 40-80 рублей, но есть и более дорогие модели. Цена на некоторые достигает и двух тысяч белорусских рублей, за такие деньги обещают долгий срок службы, разные режимы обогрева и иные возможности.

Использование электрообогревателей в республике никак не ограничено. Единственное исключение: в офисах они должны быть мощностью до трех киловатт, в остальном же использование таких приборов для обогрева остается решением самого потребителя.

Впрочем, используя электрические обогреватели, необходимо быть аккуратными: периодически из-за оставленных без присмотра или непригодных к использованию приборов случаются пожары.

Читайте также: какие обогреватели можно использовать в офисе >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Использовать обогреватели многие предпочитают не только дома, и на работе, однако мощность таких должна быть не более 3 кВт.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Домашние роды могут запретить в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика