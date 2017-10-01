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На неделе в Беларуси будет ветрено и сыро

02.10.2017 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Мощный антициклон, который на прошлой неделе обеспечивал сухую прохладную погоду, утрачивает свой позиции. В ближайшее время погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты атлантического циклона, который выйдет на северные районы Скандинавии. Ожидается сырая ветреная погода с температурным фоном близким к климатической норме. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Предстоящей ночью существенных осадков не ожидается, а утром и днем 3 октября, во вторник, под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы, в западных и центральных районах нашей страны пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью составит +1 +6°С, западных районах она не опустится ниже +7…+10°С, а вот по востоку страны при прояснениях она понизится до 0…-3°С; максимальная днем составит +8…+13°С, по юго-востоку до +15°С.

4 октября, в среду, атмосферные фронты обусловят на большей части территории Беларуси дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью +5…+10°С, максимальная днем составит +9…+15°С.

5−6 октября, в четверг и пятницу, ожидается сырая ветреная погода, на большей части территории страны пройдут дожди. Температура воздуха минимальная ночью +5…+11°С, максимальная днем +8…+14°С.

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Мощный антициклон, который на прошлой неделе обеспечивал сухую прохладную погоду, утрачивает свой позиции.

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