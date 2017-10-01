Картошка Могилевщины-2017: сколько ее накопают и куда денут?

В Могилевской области убрали более 60% посевных площадей картофеля. На 28 сентября было собрано 89 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 296 ц/га, сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. Урожайность картофеля на 5% превышает прошлогоднюю.



Фото: Светлана Курейчик

Рекордных показателей добились в УКСП «Совхоз «Доброволец» — 446 ц/га. Это единственное хозяйство в Кличевском районе, специализирующееся на выращивании картофеля. Оно и вывело район в лидеры по урожайности в области. Здесь убрано более 60% посевных площадей, а накопано более 8 тыс. тонн клубней.

На втором и третьем местах по урожайности соответственно Шкловский (373 ц/га) и Дрибинский районы (330 ц/га). Всего в области планируется в нынешнем сезоне накопать 140 тыс. тонн картофеля.

Около 30 тыс. тонн будет заложено на семена, небольшая часть пойдет в стабфонды и промпереработку, а остальное планируется реализовать в торговую сеть страны и экспортировать.

— Под выращенный урожай в регионе имеется достаточно закрытых хранилищ, которые подготовлены и ведут прием, сортировку и закладку картофеля на длительное хранение, — отметили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Аграрии в нынешнем году и первой половине 2018-го планируют экспортировать около 50 тыс. тонн картофеля (более 30%), в основном, в Россию и другие страны постсоветского пространства. «Как правило, основные производители-экспортеры картофеля ждут конца зимы — начала весны, когда цены на этот пищевой продукт вырастут и его можно будет реализовать с достаточно высокой добавленной стоимостью», — отметили в облисполкоме.