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Порывистый ветер и ночные заморозки ожидаются 3 октября в Беларуси

02.10.2017 11:48 — Новости Общества | БелТА  
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Порывистый ветер и ночные заморозки ожидаются 3 октября в Беларуси
Фото из архива

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и ночные заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Беларуси 3 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем в западных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, днем местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, по востоку местами до нуля - минус 3 градусов, по западу - плюс 7-10 градусов. Днем будет 8-13 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 15 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и ночные заморозки до минус 3 градусов ожидаются в Беларуси 3 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...

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