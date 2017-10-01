В Минске нашли новые методы борьбы с нелегальной торговлей

В нескольких районах Минска начали применять новые методы по борьбе с нелегальной торговлей. Подробнее о них рассказала начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, пишет БЕЛТА .



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Как правило, местная власть борется с нелегальной торговлей с помощью рейдов. Но большой погоды это не делает, потому что штрафы маленькие, конфисковать товар нельзя, а милиция не наделена правом составлять протоколы на нелегалов. Несмотря на это, есть и определенные подвижки.

«За 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го протоколов по частям 8 и 10 статьи 12.17 КоАП по нарушениям правил торговли составлено в 2 раза больше», — рассказала Емельянова.

Она также отметила администрации Советского и Октябрьского районов, которые привлекают к участию в рейдах милицию не только для сопровождения и задержания, но и составления протоколов по ст. 21.14 — за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов. Остальным районам рекомендовано внедрять у себя подобную практику, поскольку она доказала свой эффект.

Санитарно-эпидемиологическая служба Минска также подключилась к борьбе с несанкционированной торговлей как в составе рабочих групп администраций районов, так и самостоятельно. По фактам нарушений требований по содержанию территорий (например, парковок) штрафуются и их балансодержатели, в том числе должностные лица объектов розничной торговли.

Нина Емельянова привела примеры таких случаев и указала на эффективность метода, а также предложила включить в составы комиссий представителей налоговых инспекций. В отдельных случаях заключаются договоры на оказание услуг по охране общественного порядка с Департаментом охраны.

Уже сейчас количество наиболее массовых и проблемных стихийных рынков в Минске сократилось примерно с 20 до 15. В качестве альтернативы по городу оборудованы 200 торговых палаток, выделено 196 площадок на 5−10 мест каждая для реализации сезонной плодоовощной и прочей сельхозпродукции в жилых микрорайонах. Кроме того, каждый день на рынках города пенсионерам выделяется около тысячи мест на безвозмездной основе.