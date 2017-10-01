Среднесуточная температура в Минске уже опустилась ниже +8°С

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Среднесуточная температура в Минске в последние трое суток держится на уровне ниже +8°С, сообщил Sputnik исполняющий обязанности начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.

Похолодание пришло в Беларусь в последние недели сентября. Многие белорусы уже интересуются, когда же включат отопление.

Согласно действующему законодательству подачи тепла в социальные объекты среднесуточная температура должна пять дней находится на уровне +10°С и ниже. После того как температура опускается ниже +8°С, отопление начинают включать и в жилых домах.

"По нашим данным, 1 октября среднесуточная температура по Минску составила +7,7°С, 30 сентября – +7,6°С. 29 числа этот показатель составил +8°С, 28-го – +8,9°С", – рассказал Беганский.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков в Беларуси сохранится осенняя прохладная погода – температура воздуха по стране днем будет составлять +8..+14°С, ночью – от +5 до +10°С, однако не исключены и ночные заморозки. В понедельник еще без осадков, однако со вторника начнутся дожди.

Паспорта готовности к отопительному сезону все источники и потребители тепла получили 1 октября. Решения о включении отопления принимает каждый исполком самостоятельно.