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Среднесуточная температура в Минске уже опустилась ниже +8°С

02.10.2017 12:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт – Sputnik. Среднесуточная температура в Минске в последние трое суток держится на уровне ниже +8°С, сообщил Sputnik исполняющий обязанности начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.

Среднесуточная температура в Минске уже опустилась ниже +8°С
© Pixabay
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Похолодание пришло в Беларусь в последние недели сентября. Многие белорусы уже интересуются, когда же включат отопление.

Согласно действующему законодательству подачи тепла в социальные объекты среднесуточная температура должна пять дней находится на уровне +10°С и ниже. После того как температура опускается ниже +8°С, отопление начинают включать и в жилых домах.

"По нашим данным, 1 октября среднесуточная температура по Минску составила +7,7°С, 30 сентября – +7,6°С. 29 числа этот показатель составил +8°С, 28-го – +8,9°С", – рассказал Беганский.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков в Беларуси сохранится осенняя прохладная погода – температура воздуха по стране днем будет составлять +8..+14°С, ночью – от +5 до +10°С, однако не исключены и ночные заморозки. В понедельник еще без осадков, однако со вторника начнутся дожди.

Паспорта готовности к отопительному сезону все источники и потребители тепла получили 1 октября. Решения о включении отопления принимает каждый исполком самостоятельно.

 
Теги: Минск
 
 
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Для включения отопления необходимо, чтобы среднесуточная температура оставалась на таком же уровне на протяжении пяти дней.

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