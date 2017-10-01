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Референдум в Каталонии: спрятали урны и играли в домино

02.10.2017 12:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 844 случаях обращений за медицинской помощью во время референдума. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в Twitter.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой поблагодарил полицию за "твердые и спокойные" действия. Соцсети наполняются снимками и видеозаписями, демонстрирующими жесткие действия полиции в день референдума. "Позор Рахою", пишут некоторые пользователи, комментируя действия гражданской гвардии в Каталонии.

Пользователи делятся не только грустными, но и комичными историями, произошедшими во время референдума. В одной из каталонских деревушек участники референдума спрятали урны и принялись играть в домино под наблюдением полиции.

Пользователи русскоязычного сегмента интернета проводят параллели с другой октябрьской революцией.

Отделение Каталонии от Испании противоречит конституции страны. Если данные опросов подтвердятся, в течение двух дней правительство объявит о создании Республики Каталония, Мадрид назвал действия каталонского правительства нелегитимными.

 
Теги: Минск
 
 
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За медпомощью в день референдума в Каталонии обратилось 844 человека.

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