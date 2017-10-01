Референдум в Каталонии: спрятали урны и играли в домино

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 844 случаях обращений за медицинской помощью во время референдума. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в Twitter.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой поблагодарил полицию за "твердые и спокойные" действия. Соцсети наполняются снимками и видеозаписями, демонстрирующими жесткие действия полиции в день референдума. "Позор Рахою", пишут некоторые пользователи, комментируя действия гражданской гвардии в Каталонии.

This is courage; small peaceful village standing against police brutality. Shame on Rajoy #CatalanReferendum pic.twitter.com/mQPJFhw6JN — Alfred Bosch (@AlfredBosch) 2 октября 2017 г.

Пользователи делятся не только грустными, но и комичными историями, произошедшими во время референдума. В одной из каталонских деревушек участники референдума спрятали урны и принялись играть в домино под наблюдением полиции.

Stories from #CatalanReferendum : in small village Sant Iscle they hid the ballot box and started playing dominoes pic.twitter.com/gXHwYJzFOE — Olga Torres Hostench (@othbcn) 2 октября 2017 г.

Пользователи русскоязычного сегмента интернета проводят параллели с другой октябрьской революцией.

Ни одна Октябрьская революция семнадцатого года ничего хорошего не сулит. #CatalanReferendum — Вадим Абрамов (@abramov_vadim) 1 октября 2017 г.

Отделение Каталонии от Испании противоречит конституции страны. Если данные опросов подтвердятся, в течение двух дней правительство объявит о создании Республики Каталония, Мадрид назвал действия каталонского правительства нелегитимными.