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Референдум в Каталонии: спрятали урны и играли в домино
02.10.2017 12:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 844 случаях обращений за медицинской помощью во время референдума. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в Twitter.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой поблагодарил полицию за "твердые и спокойные" действия. Соцсети наполняются снимками и видеозаписями, демонстрирующими жесткие действия полиции в день референдума. "Позор Рахою", пишут некоторые пользователи, комментируя действия гражданской гвардии в Каталонии.
Пользователи делятся не только грустными, но и комичными историями, произошедшими во время референдума. В одной из каталонских деревушек участники референдума спрятали урны и принялись играть в домино под наблюдением полиции.
Пользователи русскоязычного сегмента интернета проводят параллели с другой октябрьской революцией.
Отделение Каталонии от Испании противоречит конституции страны. Если данные опросов подтвердятся, в течение двух дней правительство объявит о создании Республики Каталония, Мадрид назвал действия каталонского правительства нелегитимными.
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За медпомощью в день референдума в Каталонии обратилось 844 человека.
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