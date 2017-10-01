Жителя Минского района осудили на два года за смерть напарника во время валки дерева

Суд Минского района признал мужчину виновным в причинении смерти по неосторожности во время валки дерева. На его напарника рухнул спиленный ствол. Подробности сообщил помощник прокурора Минского района Александр Абрамович.

По признанию фигуранта, он не впервые занимался валкой деревьев. И был в курсе, что нахождение людей в предполагаемой зоне падения запрещено. А тем более нельзя направлять падающее дерево с помощью тросов или прочих приспособлений.

Но в реальности мужчина действовал иначе: с помощью цепной бензопилы спилил березу, а знакомого попросил направлять дерево тросом. Ствол упал на второго мужчину, от многочисленных травм тот скончался.

— Гражданину было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. При рассмотрении дела судом обвиняемый полностью признал свою вину, — рассказал помощник прокурора Минского района Александр Абрамович.

Суд приговорил мужчину к 2 годам ограничения свободы (без направления в исправительное учреждение). А также обязал выплатить семье погибшего компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, за преступление по ч. 1 ст. 144 Уголовного кодекса предусмотрено наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.