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Храм с двойным крестом: в деревне под Докшицами вместе молятся и католики, и православные

02.10.2017 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
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В деревне Березовке Докшицкого района находится уникальный храм, где под одной крышей сошлись две конфессии.


Официально этот храм считается костелом. Но на мессу приходят и католики, и православные. Сегодня это единственный в Беларуси костел с двойным крестом — западной и восточной церкви. На чужих и своих здесь делить не принято. Пусть обряды и отличаются, но двери храма открыты для всех христиан. А вот на катехизацию — это религиозные занятия для детей — сегодня и вовсе приходит больше ребят из православных семей.

Единство конфессий подчеркивает совмещенный крест. Такой есть только здесь — в Березовке. Этот символ отец Марек Пасют называет знаком единения. Его местный настоятель разработал вместе с художником Валерием Щастным. Оба креста — и католический, и православный — как и вера, выходят из одного общего корня.


В Березовке живут чуть более 200 человек. До начала Второй мировой войны эта территория входила в состав Польши. Католиков тогда было больше. Еще в советское время многие разъехались. Открывшийся 7 лет назад костел стал местом консолидации для жителей всей деревни.

По словам местных, паломники в Березовке уже не редкость. Записи в книге гостей оставляют представители обеих конфессий.

 
 
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Официально этот храм считается костелом. Но на мессу приходят и католики, и православные. Сегодня это единственный в Беларуси костел с двойным крестом - западной и...

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