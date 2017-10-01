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Водно-термальная зона и открытый бассейн. ФОК "Серебрянка" реконструируют за 2 млн долларов

02.10.2017 12:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Во время реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса «Серебрянка» планируют сделать летнюю пляжную зону с открытым бассейном, сообщил гендиректор «Аква-Минск» Александр Герасимович. Все работы потянут примерно на 2 миллиона долларов. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ожидается, что после модернизации ФОКа на проспекте Рокоссовского посещаемость комплекса удастся увеличить в два раза. Ориентировочная стоимость реконструкции составляет около 4 миллионов рублей или более 2 млн долларов. Выйти на окупаемость предполагается в течение трех лет.

— Разработанная прединвестиционная документация предусматривает создание полноценной водно-термальной зоны путем объединения бассейна и банного комплекса, а также детского бассейна для обучения плаванию. Кроме того, реконструкция предполагает обустройство общих для тренажерного зала и водно-термальной зоны раздевалок, что позволит не только эффективно использовать площади, но и сократить количество персонала. Учитывая популярность открытых площадок для пассивного отдыха, проектировщик предложил сделать на кровле летнюю пляжную зону с открытым бассейном, — рассказал Герасимович.

Гендиректор предприятия добавил, что современный потребитель хочет получать полный комплекс не только физкультурных услуг, но и оздоровительных. Горожане готовы тратить свои деньги лишь в том случае, если им предлагают достойный уровень обслуживания. В качестве положительного примера Герасимович привел МФК «Мандарин».

— Совместная работа с заказчиком строительства и проектировщиком позволила создать комплекс, аналогов которому нет ни в Минске, ни в Беларуси в целом. Разработанная нами клубная система дает возможность получить широкий спектр услуг за адекватные деньги. В настоящее время за счет собственных средств проводится работа по расширению линейки тренажеров и их количества на площадях, которые ранее занимал фитобар, — сказал Герасимович.

 
Теги: Минск
 
 
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Ожидается, что благодаря реконструкции посещаемость вырастет вдвое.

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