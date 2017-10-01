ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нобелевскую премию по медицине дали за "биологические часы"

02.10.2017 12:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили американские исследователи Джеффри К. Холл, Майкл Росбаш и Майкл У. Янг.

Имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине объявили в Стокгольме в понедельник 2 октября.

Обладателями премии стали три американских биолога – Джеффри К. Холл, Майкл Росбаш и Майкл У. Янг. Нобелевский комитет аргументировал присуждение им премии тем, что они открыли молекулярные механизмы, контролирующие циркадные ритмы.

Циркадные ритмы – своего рода "биологические часы": организм замедляет и ускоряет разные процессы в зависимости от времени суток. Механизмы этого процесса долго были не понятны.

Исследуемые учеными циркадные ритмы помогают контролировать сон, питание, выработку гормонов и артериальное давление.

Американские исследователи получал в декабре денежную премию в размере чуть более миллиона долларов на троих.

Уже во вторник Нобелевский комитет огласит имя обладателя Нобелевской премии по физике, в среду – по химии, в четверг – по литературе, а в пятницу – за вклад в укрепление мира.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские исследователи открыли молекулярные механизмы, контролирующие циркадные ритмы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Водно-термальная зона и открытый бассейн. ФОК "Серебрянка" реконструируют за 2 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика