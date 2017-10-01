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Нобелевскую премию по медицине дали за "биологические часы"
02.10.2017 12:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили американские исследователи Джеффри К. Холл, Майкл Росбаш и Майкл У. Янг.
Имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине объявили в Стокгольме в понедельник 2 октября.
Обладателями премии стали три американских биолога – Джеффри К. Холл, Майкл Росбаш и Майкл У. Янг. Нобелевский комитет аргументировал присуждение им премии тем, что они открыли молекулярные механизмы, контролирующие циркадные ритмы.
Циркадные ритмы – своего рода "биологические часы": организм замедляет и ускоряет разные процессы в зависимости от времени суток. Механизмы этого процесса долго были не понятны.
Исследуемые учеными циркадные ритмы помогают контролировать сон, питание, выработку гормонов и артериальное давление.
Американские исследователи получал в декабре денежную премию в размере чуть более миллиона долларов на троих.
Уже во вторник Нобелевский комитет огласит имя обладателя Нобелевской премии по физике, в среду – по химии, в четверг – по литературе, а в пятницу – за вклад в укрепление мира.
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Американские исследователи открыли молекулярные механизмы, контролирующие циркадные ритмы.
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