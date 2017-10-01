МИНСК, 2 окт — Sputnik. Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили американские исследователи Джеффри К. Холл, Майкл Росбаш и Майкл У. Янг.

Имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине объявили в Стокгольме в понедельник 2 октября.

Обладателями премии стали три американских биолога – Джеффри К. Холл, Майкл Росбаш и Майкл У. Янг. Нобелевский комитет аргументировал присуждение им премии тем, что они открыли молекулярные механизмы, контролирующие циркадные ритмы.

A slide from the press conference featuring the 2017 Medicine Laureates Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young. #NobelPrize pic.twitter.com/lLXh8kB8VF — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2 октября 2017 г.

Циркадные ритмы – своего рода "биологические часы": организм замедляет и ускоряет разные процессы в зависимости от времени суток. Механизмы этого процесса долго были не понятны.

Исследуемые учеными циркадные ритмы помогают контролировать сон, питание, выработку гормонов и артериальное давление.

Американские исследователи получал в декабре денежную премию в размере чуть более миллиона долларов на троих.

Уже во вторник Нобелевский комитет огласит имя обладателя Нобелевской премии по физике, в среду – по химии, в четверг – по литературе, а в пятницу – за вклад в укрепление мира.