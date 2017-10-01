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В Беларуси отмечен новый вид птиц - овсянка-крошка

02.10.2017 12:48 — Новости Общества | БелТА  
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В Беларуси отмечен новый вид птиц - овсянка-крошка
Фото с сайта warbler.ru

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отмечен новый вид птиц - овсянка-крошка, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

Осенняя миграция птиц продолжается, а это самое подходящее время для того, чтобы увидеть в стране редкие виды. Из северных стран на зимовку через Беларусь летела и овсянка-крошка. В Европе такие птицы во время миграции отмечаются регулярно, в том числе и в соседних странах (Польша, Латвия, Украина). Так что белорусские орнитологи давно ждали, что этот вид появится и у нас.

Первую для Беларуси птицу этого вида обнаружил орнитолог Денис Китель 2 октября на станции Сосновый Бор. Овсянку-крошку отловили с помощью сетей. "Попадание в сети овсянки-крошки было предсказуемым. Правда, этой осенью я ждал другой новый вид - корольковую пеночку, она тоже где-то есть, - рассказал Денис Китель. - Утром в сетях я увидел необычную птицу и сразу подумал, что такой в Беларуси точно не было. Мелькнула мысль, что это овсянка-крошка. Сразу же заглянул в определитель и убедился в этом". Находка окольцована, выпущена и продолжает свой путь в теплые края на зимовку.

Овсянка-крошка (Emberiza pusilla) - вид птиц семейства овсянковых. Длина тела - 13,5 см, масса - примерно 15 г. Отличительный признак вида - небольшой размер и рыжие щеки. Верхняя часть тела украшена черно-бурыми полосами, нижняя белая часть тела усеяна тонкими черными полосами. Оперение самки более тусклое, чем у самца. Это перелетная птица, которая гнездится в тундре северной Азии и северо-восточной Европы, прежде всего на севере Финляндии, а также на севере Норвегии и Швеции. Птица зимует от Непала на востоке до Китая и Индокитая. Питается преимущественно семенами, птенцов часто кормит насекомыми. Гнездо устраивает на земле или на небольшой высоте в кустах вблизи воды. В кладке 4-6 яиц светло-серого или зеленоватого цвета. Птенцы появляются на свет через 11-12 дней.

Официально в Беларуси зарегистрировано 329 видов птиц. Новые виды рассматривает и утверждает Белорусская орнито-фаунистическая комиссия. На следующем заседании будут рассматривать сибирского черноголового чекана и орла-могильника. Теперь добавляется овсянка-крошка.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отмечен новый вид птиц - овсянка-крошка, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны". Осенняя...

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