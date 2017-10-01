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Из-за взрыва отопительного котла в частном доме пострадали пенсионеры
02.10.2017 13:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Супруги-пенсионеры получили травмы в результате взрыва отопительного котла в жилом доме в агрогородке Мали Островецкого района, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС Беларуси.
Несчастный случай произошел в минувшую субботу. Хозяин дома 1955 года рождения растопил в подвале отопительный котел. Через некоторое время вернулся в подвал и, увидев, что перекрыт кран подачи воды, открыл его. В это время произошел взрыв.
В результате произошедшего пенсионер получил ожоги 2-3 степени лица, шеи и предплечья (12% тела). У его супруги, которая в этот момент находилась на первом этаже дома, была ранена осколками стекла.
Пострадавших доставили в районную больницу. Сообщается, мужчина находится в тяжелом состоянии, женщина — в состоянии средней степени тяжести.
В связи с похолоданием спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности при работе с отопительными котлами.
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В связи с похолоданием спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности при работе с отопительными котлами.
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