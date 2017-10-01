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Дождливая и ветреная погода ожидается в Беларуси на этой неделе

02.10.2017 12:54 — Новости Общества | БелТА  
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Дождливая и ветреная погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Фото из архива

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая и ветреная погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

"Мощный антициклон, который на прошлой неделе обеспечивал сухую прохладную погоду, утрачивает свои позиции. На этой неделе погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты атлантического циклона, который выйдет на северные районы Скандинавии. Ожидается сырая и ветреная погода с температурным фоном, близким к климатической норме", - сказала синоптик.

Во вторник ночью существенных осадков не ожидается. Утром и днем под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы, в западных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, в западных районах - плюс 7-10, а по востоку при прояснениях понизится до нуля - минус 3. Днем будет 8-13 градусов выше нуля, по юго-востоку - до плюс 15.

В среду атмосферные фронты обусловят на большей части территории страны дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля, днем - 9-15 тепла.

В четверг и пятницу, 5-6 октября, ожидается сырая и ветреная погода, на большей части территории пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит 5-11 выше нуля, днем - 8-14 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая и ветреная погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника службы...

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