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В Гомеле бывшей сотруднице управления юстиции облисполкома вынесли приговор за взятки

02.10.2017 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Центрального района признал женщину виновной в получении взяток и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества, сообщили в пресс-службе областного суда.


Бывшая начальница отдела управления юстиции Гомельского облисполкома также лишена права занимать определенные должности в течение пяти лет.

На протяжении полугода обвиняемая получала взятки от должностных лиц предприятий области. К ней обращались с просьбами о временном снятии ареста с расчетных счетов, о содействии по взысканию задолженностей, о предоставлении рассрочек исполнения определения о судебном приказе.

Как правило, женщина получала взятки в рабочем кабинете, в том числе и в присутствии подчиненных судебных исполнителей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
 
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Как правило, женщина получала взятки в рабочем кабинете, в том числе в присутствии подчиненных судебных исполнителей.

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