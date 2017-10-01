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В Гомеле бывшей сотруднице управления юстиции облисполкома вынесли приговор за взятки
02.10.2017 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Суд Центрального района признал женщину виновной в получении взяток и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества, сообщили в пресс-службе областного суда.
Бывшая начальница отдела управления юстиции Гомельского облисполкома также лишена права занимать определенные должности в течение пяти лет.
На протяжении полугода обвиняемая получала взятки от должностных лиц предприятий области. К ней
Как правило, женщина получала взятки в рабочем кабинете, в том числе и в присутствии подчиненных судебных исполнителей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Как правило, женщина получала взятки в рабочем кабинете, в том числе в присутствии подчиненных судебных исполнителей.
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