﻿ В Гродно безбилетник в троллейбусе напал на контролера: женщина получила травмы. 21.by
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В Гродно безбилетник в троллейбусе напал на контролера: женщина получила травмы

02.10.2017 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно контролер пострадала от безбилетного пассажира, сообщает милиция региона.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Инцидент случился в Гродно в конце минувшей недели. Троллейбус подъехал на остановку «Универсам Октябрьский» по улице Советских Пограничников. Контролер зашла в салон и начала проверять оплату проезда у пассажиров. В троллейбусе ехал 59-летний мужчина, который проезд не оплатил, — женщина попросила его выйти из салона для дальнейшего разбирательства. Пассажир полез в драку.

В результате контролер получила ушиб грудной клетки и повредила палец на руке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в отношении должностного лица».

 
Теги: Гродно
 
 
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Возбуждено уголовное дело по статье "Насилие в отношении должностного лица".

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