В Гродно безбилетник в троллейбусе напал на контролера: женщина получила травмы

В Гродно контролер пострадала от безбилетного пассажира, сообщает милиция региона .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Инцидент случился в Гродно в конце минувшей недели. Троллейбус подъехал на остановку «Универсам Октябрьский» по улице Советских Пограничников. Контролер зашла в салон и начала проверять оплату проезда у пассажиров. В троллейбусе ехал 59-летний мужчина, который проезд не оплатил, — женщина попросила его выйти из салона для дальнейшего разбирательства. Пассажир полез в драку.

В результате контролер получила ушиб грудной клетки и повредила палец на руке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в отношении должностного лица».