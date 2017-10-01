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В Гродно безбилетник в троллейбусе напал на контролера: женщина получила травмы
02.10.2017 13:12 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно контролер пострадала от безбилетного пассажира, сообщает
Инцидент случился в Гродно в конце минувшей недели. Троллейбус подъехал на остановку «Универсам Октябрьский» по улице Советских Пограничников. Контролер зашла в салон и начала проверять оплату проезда у пассажиров. В троллейбусе ехал 59-летний мужчина, который проезд не оплатил, — женщина попросила его выйти из салона для дальнейшего разбирательства. Пассажир полез в драку.
В результате контролер получила ушиб грудной клетки и повредила палец на руке.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насилие в отношении должностного лица».
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Возбуждено уголовное дело по статье "Насилие в отношении должностного лица".
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