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Домашние "закатки". Парень в Новополоцке аккуратно разложил марихуану по банкам, а милиция нашла

02.10.2017 13:34 — Новости Общества | Tut.by  
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У жителя Новополоцка во время домашнего обыска милиция нашла более 2 кг высушенной марихуаны, сообщает пресс-служба милиции региона.


Фото: УВД Витебского облисполкома

38-летний хозяин аккуратно расфасовал наркотики по различным емкостям — стеклянным банкам, пластиковым контейнерам. В квартире также нашли галлюциногенные грибы.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.


Фото: УВД Витбского облисполкома

Фото: УВД Витбского облисполкома
 
 
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Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.

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