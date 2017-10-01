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Домашние "закатки". Парень в Новополоцке аккуратно разложил марихуану по банкам, а милиция нашла
02.10.2017 13:34 — Новости Общества | Tut.by
У жителя Новополоцка во время домашнего обыска милиция нашла более 2 кг высушенной марихуаны,
38-летний хозяин аккуратно расфасовал наркотики по различным емкостям — стеклянным банкам, пластиковым контейнерам. В квартире также нашли галлюциногенные грибы.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.
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Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.
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