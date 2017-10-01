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В Беларуси создали рабочую группу по обмену данными об иностранцах с Россией

02.10.2017 13:27 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси создана рабочая группа по решению вопросов въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства. Ее возглавил первый заместитель Министра связи и информатизации Дмитрий Шедко, сообщает пресс-служба правительства.


Фото: Reuters

Рабочая группа должна подготовить технические требования и варианты создания канала передачи данных о визах (выданных, аннулированных, признанных недействительными и изъятых), видах на жительство, разрешениях на временное проживание и иных разрешениях на въезд, выезд и пребывание в соответствии с проектом Соглашения о взаимном признании виз, определить систему защиты такой информации.

Также нужно организовать взаимодействие с российской стороной для решения этих вопросов и задач, связанных с передачей данных об иностранных гражданах и лиц без гражданства в Союзном государстве.

 

 
 
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В Беларуси создана рабочая группа по решению вопросов въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства. Ее возглавил первый...

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