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В Беларуси создали рабочую группу по обмену данными об иностранцах с Россией
02.10.2017 13:27 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси создана рабочая группа по решению вопросов въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства. Ее возглавил первый заместитель Министра связи и информатизации Дмитрий Шедко, сообщает
Рабочая группа должна подготовить технические требования и варианты создания канала передачи данных о визах (выданных, аннулированных, признанных недействительными и изъятых), видах на жительство, разрешениях на временное проживание и иных разрешениях на въезд, выезд и пребывание в соответствии с проектом Соглашения о взаимном признании виз, определить систему защиты такой информации.
Также нужно организовать взаимодействие с российской стороной для решения этих вопросов и задач, связанных с передачей данных об иностранных гражданах и лиц без гражданства в Союзном государстве.
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В Беларуси создана рабочая группа по решению вопросов въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства. Ее возглавил первый...
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