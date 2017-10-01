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Родились живыми. СК возбудил дело по факту гибели девочек-двойняшек в Березино
02.10.2017 13:25 — Новости Общества | Tut.by
После трагедии в Березино следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности матерью двум новорожденным детям.
— По предварительным данным экспертов, дети родились живыми. Точная причина их смерти будет известна по результатам лабораторных исследований, — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
28 сентября в реанимации районной больницы после домашних родов умерла 29-летняя жительница Березино. Женщина не состояла на учете по беременности и, не обращаясь за медицинской помощью, дома родила двух девочек. Дети без признаков жизни были обнаружены в ходе осмотра квартиры в ванной комнате.
Следствие по делу продолжается, возможно, будет назначено проведение посмертной психолого-психиатрической экспертизы женщины.
Напомним, соседи и знакомые семьи
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28 сентября в реанимации районной больницы после домашних родов умерла 29-летняя жительница Березино и две ее новорожденные дочери.
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