Родились живыми. СК возбудил дело по факту гибели девочек-двойняшек в Березино

После трагедии в Березино следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности матерью двум новорожденным детям.





— По предварительным данным экспертов, дети родились живыми. Точная причина их смерти будет известна по результатам лабораторных исследований, — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

28 сентября в реанимации районной больницы после домашних родов умерла 29-летняя жительница Березино. Женщина не состояла на учете по беременности и, не обращаясь за медицинской помощью, дома родила двух девочек. Дети без признаков жизни были обнаружены в ходе осмотра квартиры в ванной комнате.

Следствие по делу продолжается, возможно, будет назначено проведение посмертной психолого-психиатрической экспертизы женщины.

Напомним, соседи и знакомые семьи характеризуют женщину исключительно положительно. Семья была полная, в ней воспитывался старший ребенок-инвалид.