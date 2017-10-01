ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Родились живыми. СК возбудил дело по факту гибели девочек-двойняшек в Березино

02.10.2017 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

После трагедии в Березино следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности матерью двум новорожденным детям.


— По предварительным данным экспертов, дети родились живыми. Точная причина их смерти будет известна по результатам лабораторных исследований, — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

28 сентября в реанимации районной больницы после домашних родов умерла 29-летняя жительница Березино. Женщина не состояла на учете по беременности и, не обращаясь за медицинской помощью, дома родила двух девочек. Дети без признаков жизни были обнаружены в ходе осмотра квартиры в ванной комнате.

Следствие по делу продолжается, возможно, будет назначено проведение посмертной психолого-психиатрической экспертизы женщины.

Напомним, соседи и знакомые семьи характеризуют женщину исключительно положительно. Семья была полная, в ней воспитывался старший ребенок-инвалид.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 сентября в реанимации районной больницы после домашних родов умерла 29-летняя жительница Березино и две ее новорожденные дочери.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле бывшей сотруднице управления юстиции облисполкома вынесли приговор за взятки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика