МИНСК, 2 окт – Sputnik. Один из вестибюлей станции метро "Кунцевшщина" был закрыт из-за обнаружения подозрительного рюкзака, сообщила пресс-служба Минского метрополитена.

Бесхозный рюкзак был найден в днем в понедельник в переходе к универмагу "Западный".

По информации метрополитена, при его проверке детектор сработал на металл.

Временно закрыт вестибюль №2 (к универсаму "Заходнi") ст. "Кунцевщина": обнаружен бесхозный рюкзак, детектор сработал на металл, вызвана СПГ — Minskmetro (@minmetro) 2 октября 2017 г.

В настоящее время в метрополитене ждут прибытия на станцию саперно-пиротехнической группы.