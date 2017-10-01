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Вестибюль станции метро "Кунцевщина" закрыли из-за бесхозного рюкзака
02.10.2017 13:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Один из вестибюлей станции метро "Кунцевшщина" был закрыт из-за обнаружения подозрительного рюкзака, сообщила пресс-служба Минского метрополитена.
Бесхозный рюкзак был найден в днем в понедельник в переходе к универмагу "Западный".
По информации метрополитена, при его проверке детектор сработал на металл.
В настоящее время в метрополитене ждут прибытия на станцию саперно-пиротехнической группы.
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В настоящее время в метрополитене ждут прибытия на станцию саперно-пиротехнической группы.
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