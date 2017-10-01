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Спектакль "Незнакомка" переносят - актер Чадов попал в больницу

02.10.2017 13:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт – Sputnik. Спектакль "Незнакомка", который должен был состояться вечером во вторник в концертном зале "Минск", переносится из-за госпитализации актера Алексея Чадова, сообщили Sputnik в Современном театре антрепризы.

Главные роли в комедийной постановке "Незнакомка" Дмитрий Марьянов, Агния Дитковските, Ирина Медведева и Алексей Чадов. Спектакль должны были показать 2 октября в столичном КЗ "Минск", однако его показ переносится.

"Алексей Чадов госпитализирован в Москве в ночь с воскресенья на понедельник", – сообщили Sputnik в театре.

Актеру будут удалять аппендицит. Показ "Незнакомки" в Минске переносится на другую дату в октябре – сейчас ее согласовывают.

Чадов известен по ролям в фильмах "Дневной дозор", "Жара", "Оранжевая любовь" и "Девятая рота". Алексей – младший брат актера Андрея Чадова.

 
Теги: Минск
 
 
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Исполнитель главной роли в спектакле Алексей Чадов попал в больницу Москвы.

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