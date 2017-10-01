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Жители Гродненской области остались без связи МТС
02.10.2017 13:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Жители Гродненской области – клиенты оператора МТС – жалуются на проблемы с мобильной связью в регионе.
Многочисленные сообщения в социальных сетях начали появляться в понедельник утром.
По словам жителей области, у абонентов МТС отсутствует интернет и не работают голосовые вызовы.
"Нештатная ситуация произошла из-за обрыва волоконно-оптического кабеля", – сообщили в официальном аккаунте МТС в Twitter.
По информации компании, в настоящее время принимаются все меры по восстановлению работы сети. В МТС также посоветовали абонентам перевести свои мобильные в режим сети 2G/
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По словам жителей области, у абонентов МТС отсутствует интернет и не работают голосовые вызовы.
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