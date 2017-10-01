Жители Гродненской области остались без связи МТС

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Жители Гродненской области – клиенты оператора МТС – жалуются на проблемы с мобильной связью в регионе.

Многочисленные сообщения в социальных сетях начали появляться в понедельник утром.

По словам жителей области, у абонентов МТС отсутствует интернет и не работают голосовые вызовы.

"Нештатная ситуация произошла из-за обрыва волоконно-оптического кабеля", – сообщили в официальном аккаунте МТС в Twitter.

Нештатная ситуация произошла из-за обрыва волоконно-оптического кабеля. Предпринимаются все меры по восстановлению работы сети. — МТС Беларусь (@by_mts) 2 октября 2017 г.

По информации компании, в настоящее время принимаются все меры по восстановлению работы сети. В МТС также посоветовали абонентам перевести свои мобильные в режим сети 2G/