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"Лучше, чем сделал бы ЖЭС". Как жители домов в Серебрянке своими силами создают идеальный двор

02.10.2017 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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В начале прошлого года мы писали о проекте «Альтернативный двор: Серебрянка». Его суть заключалась в создании идеального столичного двора под руководством урбанистов. Позже активисты выбрали одну из территорий в Серебрянке, а на днях завершили первый этап. Что из этого получилось и как результат оценили местные жители — в материале TUT.BY.


Реконструкция предполагала создание во дворе на Малинина, 30 идеальной территории без машин и с площадкой отдыха для детей и взрослых. Урбанисты сами нашли деньги и компанию, которая выделила материалы. От жильцов не требовалось ничего, кроме как собраться вместе и возвести конструкции.

Сначала жители многоэтажки отнеслись к идее скептично. Одни не верили, что на проект можно найти деньги, а другие переживали, что счет за все работы придет им в «жировку».


Но когда местных пригласили собрать лавочки и качели, люди вышли во двор и за две пары выходных создали территорию для отдыха. Сейчас готов детский городок, песочница, необычная лавочка и качели для взрослых с большой скамьей.

1 октября вечером по такому случаю для местных устроили небольшой праздник с выступлением группы «Нагуаль», танцами и чаем.


Жители многоэтажек рассказали, как отнеслись изначально к идее реконструкции и что думают о ней сейчас. Мать двоих детей Татьяна говорит, что все изменилось в лучшую сторону.

— Для детей вообще супер! Вышел с подъезда и погулял с ребенком! Даже муж помогал вчера тут работать. Мы сразу отнеслись к идее хорошо. Но дело в том, что никто не верил, говорили: «Ой, в жировку пойдет». Ничего туда не пойдет!


Компанией с соседями и детьми вышли супруги Маша и Вова. Они довольны новым двором, но признаются, что сразу отнеслись к задумке скептически.

— Нас больше всего волновало, чтобы не убирали машины — ну, куда их деть? Человек 7−8 сюда приходили работать и сделали все это за две пары выходных. Сейчас, правда, выглядит пустовато. Надо больше цвета и мы елку хотим здесь поставить, чтобы на Новый Год собираться.


Маша считает, что необычная детская площадка — очень удачный вариант, потому что раньше детям вообще негде было играть.

— Это лучше, чем сделал бы ЖЭС. Так как они делают, лучше вообще не надо. Главное, чтобы все то, что нам построили также и сохранилось.

Их соседка добавляет, что жильцам не верилось в то, что люди выйдут во двор строить детскую площадку. А в итоге, все так быстро справились своими силами.


Главная идея проекта как раз и состоит в том, чтобы соседи объединялись и были хозяевами своего двора. О том, что будет меняться дальше нам рассказала руководитель проекта «Альтернативный двор: Серебрянка» Надежда Царенок.

— Дальше со стороны дома будем делать шире пешеходную дорожку — она всего 60 сантиметров, на ней иногда паркуются и тогда совсем невозможно пройти.

Также на траве установят металлические столбики для защиты зеленой зоны. А на прямоугольной разворотной площадке сделают разворотное кольцо, потому что по назначению эта часть не используется — на ней просто паркуют машины.


Надежда Царенок

Надежда рассказывает, что на проект по поводу одной из идей даже пришла жалоба в ЖРЭО. Но в открытую жаловались только автомобилисты.

— Они настоятельно просят сделать парковку, но сами не хотят этим заниматься. Во время презентации к нам относились недоверчиво, даже агрессивно. Только сейчас появилось доверие, пенсионеры даже переживали, пришел ли кто-нибудь возводить площадку. Но местные вышли, работали даже подростки. Так что наше общество еще не потеряно.

Проект создавался командой Минской Урбанистической Платформы. Конструкции выделила компания «Фантастический лес». Участвуя в реконструкции двора, они рекламируют себя. В этом вся выгода. Надежда говорит, что финансирование для такого проекта найти несложно. Главное, чтобы люди знали, что им нужно — тогда они могут и сами скинутся на идею.

 
 
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Мы посмотрели, что из этого получилось на первом этапе проекта.

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