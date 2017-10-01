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Вестибюль "Кунцевщины" открыли для пассажиров
02.10.2017 14:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Вестибюль станции метро "Кунцевщина" открыт для пассажиров, в обнаруженном бесхозном рюкзаке не найдено опасных предметов, сообщил Минский метрополитен.
© Фото: пресс-служба Минского метрополитена
Вестибюль временно закрыли в понедельник днем из-за оставленного кем-то рюкзака.
"В 13:57 вестибюль №2 станции "Кунцевщина" открыт для пассажиров", – сказали в метрополитене.
Там также сообщили, что саперно-пиротехническая группа обследовала бесхозный рюкзак – в нем находились личные вещи.
По информации пресс-службы, станция работала в нормальном режиме, график движения поездов не нарушался.
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По информации пресс-службы, станция работала в нормальном режиме, график движения поездов не нарушался.
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