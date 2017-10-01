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Вестибюль "Кунцевщины" открыли для пассажиров

02.10.2017 14:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт – Sputnik. Вестибюль станции метро "Кунцевщина" открыт для пассажиров, в обнаруженном бесхозном рюкзаке не найдено опасных предметов, сообщил Минский метрополитен.

Вестибюль "Кунцевщины" открыли для пассажиров
© Фото: пресс-служба Минского метрополитена
Вестибюль станции метро "Кунцевщина" закрыли из-за бесхозного рюкзака

Вестибюль временно закрыли в понедельник днем из-за оставленного кем-то рюкзака.

"В 13:57 вестибюль №2 станции "Кунцевщина" открыт для пассажиров", – сказали в метрополитене.

Там также сообщили, что саперно-пиротехническая группа обследовала бесхозный рюкзак – в нем находились личные вещи.

По информации пресс-службы, станция работала в нормальном режиме, график движения поездов не нарушался.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации пресс-службы, станция работала в нормальном режиме, график движения поездов не нарушался.

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