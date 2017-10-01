Совмин направил на рассмотрение Президента доработанный вариант декрета №3

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров направил на рассмотрение Президента доработанный вариант декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества", сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич.

"Доработанный вариант декрета №3 направлен на рассмотрение главы государства", - сказал пресс-секретарь.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 августа, заслушивая доклад о демографической ситуации и содействии занятости населения, поставил задачу к 1 октября представить обновленный декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества". "Общество должно знать, что никакой отмены декрета №3 быть не может. Декрет №3 - это 300 тыс. тех, кто должен работать, но не работает. И мы их должны заставить работать. Вот и вся идеология. Скрывать здесь от народа ничего не надо", - заявил тогда глава государства. Что касается новой редакции документа, Александр Лукашенко подчеркнул: "Местные органы власти, которые непосредственно контролируют рынок труда и видят каждого человека, и исполнительные органы власти на местах должны иметь все полномочия и рычаги воздействия на этих людей для решения данной проблемы".-0-