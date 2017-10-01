Лукашенко передал тонну яблок интернату для пенсионеров в Минске

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко накануне выходных передал минскому дому-интернату для пенсионеров и инвалидов одну тонну яблок, сообщила Sputnik директор учреждения Вера Лейковская.

Плоды, выращенные в резиденции главы государства в Дроздах, "привезла команда президента".

Сегодня в интернате пекут пироги и варят компоты с яблоками, также их дают людям, находящимся в учреждении, в свежем виде.

Лейковская заметила: ценный презент позволит интернату сэкономить: траты на яблоки собираются вычеркнуть из бюджета.

Ранее над минским интернатом взяла шефство Острошицко-Городокская школа, в которой учится младший сын Лукашенко Николай. В сентябре он привез постояльцам шесть тонн арбузов. В прошлом году сюда передавали молоко, сыр, перепелиные и страусиные яйца и другие продукты.

"Нам очень повезло с шефами. Они у нас – частые гости: во всех субботниках участвует. Дай бог всем такого шефа", – сказала Вера Лейковская.