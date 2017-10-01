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Лукашенко передал тонну яблок интернату для пенсионеров в Минске

02.10.2017 15:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко накануне выходных передал минскому дому-интернату для пенсионеров и инвалидов одну тонну яблок, сообщила Sputnik директор учреждения Вера Лейковская.

Лукашенко передал тонну яблок интернату для пенсионеров в Минске
© Pixabay
Николай Лукашенко привез в интернат 6 тонн "президентских" арбузов

Плоды, выращенные в резиденции главы государства в Дроздах, "привезла команда президента".

Сегодня в интернате пекут пироги и варят компоты с яблоками, также их дают людям, находящимся в учреждении, в свежем виде. 

Лейковская заметила: ценный презент позволит интернату сэкономить: траты на яблоки собираются вычеркнуть из бюджета.

Ранее над минским интернатом взяла шефство Острошицко-Городокская школа, в которой учится младший сын Лукашенко Николай. В сентябре он привез постояльцам шесть тонн арбузов. В прошлом году сюда передавали молоко, сыр, перепелиные и страусиные яйца и другие продукты.

"Нам очень повезло с шефами. Они у нас – частые гости: во всех субботниках участвует. Дай бог всем такого шефа", – сказала Вера Лейковская.

 
Теги: Минск
 
 
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В учреждении уже варят компоты и пекут пироги с "президентскими" фруктами.

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