В Минске начался суд над Евгением Раздуевым, который обвиняется в жестоком убийстве женщины, с которой он встречался. 32-летняя Татьяна Курсевич пропала 15 ноября 2016 года, девушку искал весь Минск, к поиску подключился поисково-спасательный отряд «Ангел». 1 декабря родным сообщили: в убийстве Татьяны подозревают ее молодого человека. Мужчина, по данным следствия, закопал тело в сарае в 120 километрах от Минска.



Татьяна Курсевич. Фото предоставлено ПСО «Ангел»

В понедельник, 2 октября, в Минском городском суде начался процесс над Евгением Раздуевым, которого обвиняют не только в убийстве (п. 6 ч.2 ст. 139 УК) молодой мамы Татьяны Курсевич, но также в краже (ч.1 ст. 205 УК) и хищении документов (ст. 378 УК).

— Вину признаю частично, — заявил в самом начале процесса Евгений Раздуев. Но не уточнил, по каким пунктам, сославшись на то, что показания даст позже, после допроса свидетелей.



Евгений Раздуев

Напомним, 16 ноября Татьяна перестала отвечать на телефонные звонки. Близкие настаивали: Татьяна не могла куда-то уехать, никого не предупредив. Она человек ответственный, после развода воспитывала 7-летнего сына, которого накануне трагедии отвезла к бывшему мужу. В ориентировке было указано: Татьяна около 20.00 у.е.хала из дома в неизвестном направлении на серебристой машине Audi A3 с красным бампером . Ее искали по всему городу, затем поиски начались и в Минском районе.





Чуть позже стало известно, 15 ноября между Татьяной и ее молодым человеком произошла ссора, мужчина, по данным следствия, схватился за топор и жестоко убил девушку . Затем вывез ее тело в машине, закопал в сарае на территории своего деревенского дома в 120 километрах от Минска. Когда его задержали, он не сразу признал вину, ссылался на алиби. Затем признался: тело закопал где-то в Вилейском районе, но где именно, не указал. Его обнаружили правоохранительные органы.

Потерпевшими по уголовному делу признаны мама и сын Татьяны, интересы мальчика представляет законный представитель — отец.

В суде стало известно, что машина, на которой ездила Татьяна — Ауди А3 — принадлежит ее бывшему мужу. Во время брака он подарил жене ноутбук, телефон, электронную книгу, которые пропали после исчезновения молодой мамы.

— Накануне мы с ней поругались по переписке. Мне привезли ребенка без одежды, я просил разрешения заехать, забрать какие-то вещи, потому что ребенку нужно было идти в школу. Она ответила, что находится за городом (на самом деле от ее имени писал обвиняемый — Прим. TUT.BY), — рассказывает во время допроса в суде бывший муж Татьяны Вадим. — Я разозлился, на следующий день поехал и сам все купил. Подумал, о чем говорить? Какие после этого могут быть отношения?



Обвиняемый не сразу признал вину

После исчезновения Татьяны именно экс-супруг решил обратиться в милицию и сам принимал участие в поисках бывшей жены. Когда следователи предложили пройти процедуру опознания, Вадим согласился, именно он узнал маму своего сына по личным вещам.

— Ей подарили эксклюзивное украшение из Америки, его ни с чем не спутаешь. По каким-то фрагментам я понял — это оно, — уточняет законный представитель потерпевшего.

— Вы прожили долгое время вместе. Опишите Татьяну, какой она была по характеру? — обратилась к Вадиму прокурор.

— Она очень добрая, мягкая, душевный человек. Но если что-то вбила в голову, то свое решение уже не меняла. Мы были вместе с 2005 года и только один раз поругались. После ухода она стала меня провоцировать, что-то поменялось в человеке, иногда присутствовала непонятная агрессия.

— Татьяна строила планы на жизнь с обвиняемым?

— Подруги говорили, что они собирались купить дом в деревне.

После развода Татьяна и ее муж договорились, что квартира останется мужу, но Вадим выплатит ей половину стоимости. Накануне трагедии они обсуждали этот вопрос.





— Как вы думаете, из-за чего произошла эта драма? — спросила гособвинитель.

— Я не знаю, хотелось бы услышать (в суде — Прим. TUT.BY), — ответил Вадим.

По его словам, сразу после случившегося с мальчиком работал психолог. Если ребенок слышал, как говорили «мама», начинал плакать. На вопрос, какое наказание заслуживает обвиняемый, Вадим ответил:

— Самое строгое наказание, особенно после увиденного на опознании. По телу было видно, что над ним поиздевались.

Если вина Евгения Раздуева будет доказана, ему грозит самое суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения или расстрела.





Учительница сына Татьяны и Вадима в суде охарактеризовала его как «хорошего, одаренного, математически способного ребенка».

— Обычно его на занятия привозил папа, а забирали или мама, или бабушка.

Учительница хорошо запомнила утро 15 ноября. В школу мальчика на такси привез Евгений Раздуев. Этот факт удивил бывшего мужа: и у Тани, и у ее нового мужчины были автомобили, так зачем было вызывать такси?

— Влад никогда не опаздывал на уроки, а в то утро — да. Я уже собиралась позвонить семье, как дверь открылась, и ребенка просто втолкнули в класс. Он еще сказал: «Меня Женя привез на такси». Он объяснил, что мама заболела, у нее высокая температура, а Женя — это друг мамы. Я подробности не спрашивала. Лишь однажды мальчик во время прогулки вскользь сказал: «Женя плохой, он меня не любит. Хочу жить с папой».

После отец спрашивал у сына, происходило ли что-то странное в последний вечер, когда мальчик, мама и ее возлюбленный были дома. Ребенок говорил, что не слышал ни криков, ни ссор, он смотрел мультики и собирал конструктор, а утром Евгений его отвез на уроки.