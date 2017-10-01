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В Брестской области планируется привить от гриппа более 500 тысяч человек

02.10.2017 15:24 — Новости Общества | Tut.by  
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В Брестской области от гриппа планируется привить более 500 тыс. человек, или около 40% жителей региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Кампания по иммунизации продлится до 1 декабря. В первую очередь бесплатно вакцины получат граждане, которые относятся к группам повышенного риска развития постгриппозных осложнений. В частности, это касается беременных женщин, малышей от 6 месяцев до 3 лет, детей и взрослых с хроническими заболеваниями, пожилых людей старше 65 лет, а также медработников и педагогов, дошкольников, учащихся и студентов.

Эпидемиологи отмечают, что все больше предприятий, проявляя заботу о здоровье коллектива, выделяют средства на вакцинацию. Для удобства ее проведения формируются выездные бригады, в составе которых обязательно присутствует врач. В нынешнем году за счет средств организаций планируется привить более 100 тысяч человек.

На закупку прививок в регионе из республиканского и местных бюджетов направлено около 902 тысяч рублей. Для массовой иммунизации приобретен препарат «Гриппол плюс» российского производства. На платной основе учреждения здравоохранения предлагают «Ваксигрип» (Франция) и «Инфлювак» (Нидерланды).

Предыдущая прививочная кампания показала высокую эффективность применяемых вакцин. Среди работающего населения предотвращено более 23 тысяч случаев гриппа, на каждый вложенный в вакцинацию 1 доллар была получена прибыль в эквиваленте 15,5 долларов. Кроме того, в минувшем эпидсезоне учебный процесс из-за вирусов не останавливался ни в одном учреждении образования Брестской области.

Эпидемический подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями прогнозируется в Беларуси в январе-марте.

 
 
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В первую очередь бесплатно вакцины получат граждане, которые относятся к группам повышенного риска развития постгриппозных осложнений.

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