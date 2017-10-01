Бывший муж убитой Курсевич: Татьяна была добрая и мягкая

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Бывший муж убитой минчанки Татьяны Курсевич просит очень строгого наказания для обвиняемого Евгений Раздуева.



© Sputnik / Виктор Толочко Суд по делу об убийстве минчанки Татьяны Курсевич начался в Минске

"Строгое наказание должно быть, особенно после увиденного на опознании. Человек заслуживает очень строгого наказания — по телу (убитой — Sputnik) было видно, что над ним издевались", — заявил бывший муж Татьяны Курсевич, который проходит на данном процессе как законный представитель их общего сына.

В Минском городском суде в понедельник началось слушание дела об убийстве минчанки Татьяны Курсевич. Пропавшую женщину осенью прошлого года искала вся страна. Она исчезла вместе с автомобилем Audi A3 с характерной приметой — красным бампером на светлом авто. Ее тело было обнаружено спустя две недели в хозпостройке в Вилейском районе. На скамье подсудимых бойфренд молодой женщины, который обвиняется в убийстве и краже принадлежавших Татьяне денег и документов.

Своих решений не меняла

Отвечая далее на вопросы прокурора, экс-муж убитой отметил, что она была очень добрым человеком.

"Была очень добрая мягкая, но не меняла своих решений. Она была душевный человек, спокойный", — сказал он. По его словам, за время их совместной жизни была только одна ссора. Вместе с тем, он отметил, что перед и после развода погибшая провоцировала на выяснение отношений.

Должен был предать деньги за квартиру

Экс-муж убитой рассказал, что после развода было принято решение, что трехкомнатная квартира, в которой они проживали до развода, останется ему. По договоренности, он должен был выплатить ей компенсационную сумму —20 тысяч долларов.

Отвечая на вопросы адвокатов обвиняемого, Вадим Курсевич завил, что это он должен был сделать накануне исчезновения женщины. "Я ей позвонил и сказал, что готов выплатить деньги", — сказал он.

Во время трагедии ребенок был дома

© Фото: ПСО "Ангел" "Ангел" рассказал, как искали тело пропавшей молодой минчанки

Вадим Курсевич также сообщил, что в вечер убийства ребенок находился в квартире, где произошла трагедия. "Он играл в игры на компьютере", — сказал он.

По словам школьного учителя мальчика, накануне трагедии, в пятницу 11 ноября, ребенка из школы Татьяна забрала "поздно, гораздо позднее, чем обычно — где-то в 15:00 — 15:10".

"А на следующий день ребенок опоздал на занятия в школу и его, когда уже начался урок, втолкнули в кабинет и закрыли дверь",- сказала учительница. На вопрос о том, что случилось, мальчик ответил, что "его на такси в школу привез Женя". В тот день ребенка из школы забрала бабушка, мать Татьяны, сказала педагог.

Мать убитой Курсевич проходит в качестве потерпевшей, во время судебного заседания она периодически плачет.