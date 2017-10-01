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Система ЖКХ готова к отопительному сезону в полном объеме - Минжилкомхоз
02.10.2017 15:17 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
2 октября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Система жилищно-коммунального Беларуси готова к отопительному сезону в полном объеме, сообщил сегодня журналистам начальник отдела по работе с обращениями граждан и средств массовой информации Минжилкомхоза Геннадий Акстилович, передает корреспондент БЕЛТА.
"К отопительному сезону-2017 система жилищно-коммунального хозяйства готова в полном объеме", - отметил Геннадий Акстилович.
/Будет дополнено/.-0-
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2 октября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Система жилищно-коммунального Беларуси готова к отопительному сезону в полном объеме, сообщил сегодня журналистам...
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