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Обновленный декрет №3 отправился на рассмотрение президенту
02.10.2017 15:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Новая редакция декрета президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества" направлена правительством на рассмотрение президенту страны Александру Лукашенко, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.
В начале августа Лукашенко, заслушивая доклад о демографической ситуации в стране, потребовал до 1 октября представить ему обновленную редакцию самого резонансного документа последних лет — декрета №3.
© Sputnik/ Людмила Буткевич
"Доработанный вариант декрета №3 направлен на рассмотрение главы государства", — сообщили в пресс-службе.
Как ранее сообщал Sputnik, после этого совещания была создана специальная межведомственная рабочая группа, которая занялась разработкой поправок в декрет. На конец сентября выработанные ею предложения уже поступили в Администрацию президента.
В последние дни уходящей недели стали известны некоторые подробности о судьбе обновленного декрета. Как рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков, ожидается, что документ получит название "По содействию занятости".
В целом, новая редакция декрета будет направлена на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место.
Ковальков отметил, что в определенной мере декрет будет состыкован с указом №337 "О регулировании деятельности физлиц". Этим документом расширен список видов деятельности, которыми можно заниматься без регистрации в качестве ИП. Для таких видов деятельности будет достаточно уведомить о своих планах налоговые органы и уплатить единый налог.
По его словам, таким лицам будет не обязательно регистрироваться в качестве плательщиков в ФСЗН.
Со своей стороны заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко во время онлайн-конференции пояснила, что лица, которые самостоятельно занимаются деятельностью, не требующей регистрации в качестве ИП, при условии уплаты единого налога, не будут признаваться плательщиками сбора на финансирование государственных расходов.
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Еще одна предполагаемая новация документа — возможное введение платы за госуслуги для тех, кто является социальным иждивенцем.
Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" был принят в апреле 2015 года и распространил свое действие на все отношения с 1 января того года.
В январе этого года в декрет внесли изменения. От уплаты сбора был освобожден ряд категорий граждан. В марте 2017 года в Беларуси прошли
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В правительстве не сообщили об основных новациях в документе, но ранее в Минтруда пообещали, что обновленный декрет приобретет не только другой смысл, но и...
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