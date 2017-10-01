Обновленный декрет №3 отправился на рассмотрение президенту

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Новая редакция декрета президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества" направлена правительством на рассмотрение президенту страны Александру Лукашенко, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.

В начале августа Лукашенко, заслушивая доклад о демографической ситуации в стране, потребовал до 1 октября представить ему обновленную редакцию самого резонансного документа последних лет — декрета №3.

"Доработанный вариант декрета №3 направлен на рассмотрение главы государства", — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщал Sputnik, после этого совещания была создана специальная межведомственная рабочая группа, которая занялась разработкой поправок в декрет. На конец сентября выработанные ею предложения уже поступили в Администрацию президента.

В последние дни уходящей недели стали известны некоторые подробности о судьбе обновленного декрета. Как рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков, ожидается, что документ получит название "По содействию занятости".

В целом, новая редакция декрета будет направлена на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место.

Ковальков отметил, что в определенной мере декрет будет состыкован с указом №337 "О регулировании деятельности физлиц". Этим документом расширен список видов деятельности, которыми можно заниматься без регистрации в качестве ИП. Для таких видов деятельности будет достаточно уведомить о своих планах налоговые органы и уплатить единый налог.

По его словам, таким лицам будет не обязательно регистрироваться в качестве плательщиков в ФСЗН.

Со своей стороны заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко во время онлайн-конференции пояснила, что лица, которые самостоятельно занимаются деятельностью, не требующей регистрации в качестве ИП, при условии уплаты единого налога, не будут признаваться плательщиками сбора на финансирование государственных расходов.

Ранее Лукашенко уже предупреждал белорусов , что отменять декрет не планируется.

Еще одна предполагаемая новация документа — возможное введение платы за госуслуги для тех, кто является социальным иждивенцем.

Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" был принят в апреле 2015 года и распространил свое действие на все отношения с 1 января того года.

В январе этого года в декрет внесли изменения. От уплаты сбора был освобожден ряд категорий граждан. В марте 2017 года в Беларуси прошли массовые выступления против декрета , которые, в том числе, были организованы и белорусской оппозицией. После этого власти пообещали, что перечень категорий граждан, которые могут быть дополнительно освобождены от уплаты сбора, будет пересмотрен . Тогда же было принято решение о том, что действие декрета будет приостановлено: лица, которые трудоустроились в 2017 году, освобождаются от уплаты сбора за 2015-2016 годы, если в это время они официально нигде не работали.