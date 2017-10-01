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Обновленный декрет №3 отправился на рассмотрение президенту

02.10.2017 15:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Новая редакция декрета президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества" направлена правительством на рассмотрение президенту страны Александру Лукашенко, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.

В начале августа Лукашенко, заслушивая доклад о демографической ситуации в стране, потребовал до 1 октября представить ему обновленную редакцию самого резонансного документа последних лет — декрета №3.

Обновленный декрет №3 отправился на рассмотрение президенту
© Sputnik/ Людмила Буткевич
Декрет "о тунеядцах": 1 октября наступило, об обновлениях не слыхать

"Доработанный вариант декрета №3 направлен на рассмотрение главы государства", — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщал Sputnik, после этого совещания была создана специальная межведомственная рабочая группа, которая занялась разработкой поправок в декрет. На конец сентября выработанные ею предложения уже поступили в Администрацию президента.

В последние дни уходящей недели стали известны некоторые подробности о судьбе обновленного декрета. Как рассказал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков, ожидается, что документ получит название "По содействию занятости".

В целом, новая редакция декрета будет направлена на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место.

Ковальков отметил, что в определенной мере декрет будет состыкован с указом №337 "О регулировании деятельности физлиц". Этим документом расширен список видов деятельности, которыми можно заниматься без регистрации в качестве ИП. Для таких видов деятельности будет достаточно уведомить о своих планах налоговые органы и уплатить единый налог.

По его словам, таким лицам будет не обязательно регистрироваться в качестве плательщиков в ФСЗН.

Со своей стороны заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко во время онлайн-конференции пояснила, что лица, которые самостоятельно занимаются деятельностью, не требующей регистрации в качестве ИП, при условии уплаты единого налога, не будут признаваться плательщиками сбора на финансирование государственных расходов.

Ранее Лукашенко уже предупреждал белорусов, что отменять декрет не планируется.

Еще одна предполагаемая новация документа — возможное введение платы за госуслуги для тех, кто является социальным иждивенцем.

Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" был принят в апреле 2015 года и распространил свое действие на все отношения с 1 января того года.

В январе этого года в декрет внесли изменения. От уплаты сбора был освобожден ряд категорий граждан. В марте 2017 года в Беларуси прошли массовые выступления против декрета, которые, в том числе, были организованы и белорусской оппозицией. После этого власти пообещали, что перечень категорий граждан, которые могут быть дополнительно освобождены от уплаты сбора, будет пересмотрен. Тогда же было принято решение о том, что действие декрета будет приостановлено: лица, которые трудоустроились в 2017 году, освобождаются от уплаты сбора за 2015-2016 годы, если в это время они официально нигде не работали.

 
Теги: Минск
 
 
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В правительстве не сообщили об основных новациях в документе, но ранее в Минтруда пообещали, что обновленный декрет приобретет не только другой смысл, но и...

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