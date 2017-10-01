Беременная девушка решила заработать на продаже психотропов и получила 9 лет колонии

В Минском районе вынесен приговор девушке, которая, будучи беременной, распространяла психотропы. По ее словам, так она зарабатывала деньги на дальнейшее воспитание ребенка. Теперь его судьбу решают органы опеки, а молодая мама отправится в колонию.

Подробности уголовного дела рассказала старший помощник прокурора Минского района Наталья Короткая.

Девушка и парень приехали из Осиповичей в столицу, чтобы заработать. Подходящего места работы они не нашли, и тогда они решили распространять психотропы. Во время закладки тайников с товаром в лесу у деревни Щомыслица их задержали милиционеры.

В суде девушка объясняла: на 4-м месяце беременности у нее не было денег. Она занялась психотропами, чтобы «ребенок, когда родится, ни в чем не нуждался».

Находясь в изоляторе временного содержания в Жодино, девушка родила, а на первое судебное заседание приехала с 2-месячным ребенком.

Приговором суда Минского района девушка и парень признаны виновными по ч.3 ст. 328 УК (Незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ, совершенные группой лиц). Фигурантка приговорена к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а ее напарник — к 11 годам.

«Судьба ребенка на сегодняшний день решается органами опеки и попечительства», — рассказали в прокуратуре Минского района.