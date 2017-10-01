МИНСК, 2 окт – Sputnik. Отопительный сезон в Беларуси начнется в ближайшее время, заявил официальный представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики Геннадий Акстилович.

Для включения отопления в социальных объектах среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти суток должна не подниматься выше +10°С, в жилых домах – +8°С.

Как заявил в понедельник представитель МинЖКХ, отопительный сезон в Беларуси начнется в ближайшие дни. По словам Акстиловича, к включению отопления готовы все организации, источники и потребители тепла.

Уже в первой половине текущей недели отопление могут включить для потребителей первой категории – социальных объектов – в Минске. Сейчас соответствующие документы находятся на рассмотрении у руководства столицы.

Областные и Минский городской исполнительный комитеты самостоятельно принимают решения о начале отопительного сезона. За один день тепло во все дома не приходит – после включения отопления все потребители получат его в течение нескольких суток.