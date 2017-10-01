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Отопительный сезон в Беларуси начнется в ближайшие дни
02.10.2017 15:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт – Sputnik. Отопительный сезон в Беларуси начнется в ближайшее время, заявил официальный представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики Геннадий Акстилович.
Для включения отопления в социальных объектах среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти суток должна не подниматься выше +10°С, в жилых домах – +8°С.
Как заявил в понедельник представитель МинЖКХ, отопительный сезон в Беларуси начнется в ближайшие дни. По словам Акстиловича, к включению отопления готовы все организации, источники и потребители тепла.
Уже в первой половине текущей недели отопление могут включить для потребителей первой категории – социальных объектов – в Минске. Сейчас соответствующие документы находятся на рассмотрении у руководства столицы.
Областные и Минский городской исполнительный комитеты самостоятельно принимают решения о начале отопительного сезона. За один день тепло во все дома не приходит – после включения отопления все потребители получат его в течение нескольких суток.
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Когда конкретно включать отопление, решают областные и минский городской исполнительные комитеты.
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