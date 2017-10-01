ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отопительный сезон в Беларуси начнется в ближайшие дни

02.10.2017 15:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 окт – Sputnik. Отопительный сезон в Беларуси начнется в ближайшее время, заявил официальный представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики Геннадий Акстилович.

Отопительный сезон в Беларуси начнется в ближайшие дни
CC BY 2.0 / jessica mullen / DSCN2632.JPG
Среднесуточная температура в Минске уже опустилась ниже +8°С

Для включения отопления в социальных объектах среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти суток должна не подниматься выше +10°С, в жилых домах – +8°С.

Как заявил в понедельник представитель МинЖКХ, отопительный сезон в Беларуси начнется в ближайшие дни. По словам Акстиловича, к включению отопления готовы все организации, источники и потребители тепла.

Уже в первой половине текущей недели отопление могут включить для потребителей первой категории – социальных объектов – в Минске. Сейчас соответствующие документы находятся на рассмотрении у руководства столицы.

Областные и Минский городской исполнительный комитеты самостоятельно принимают решения о начале отопительного сезона. За один день тепло во все дома не приходит – после включения отопления все потребители получат его в течение нескольких суток.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда конкретно включать отопление, решают областные и минский городской исполнительные комитеты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Беременная девушка решила заработать на продаже психотропов и получила 9 лет колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика