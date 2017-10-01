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Отопление в столице могут включить уже на этой неделе
02.10.2017 16:15 — Новости Общества | Tut.by
Мингорисполком рассматривает вопрос включения отопления в объектах первой категории, куда входят школы и детские сады, сообщает
В мэрии уже расматривают вопрос включения отопления первой группе потребителей, куда относятся медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки.
— С учетом фактической погоды и краткосрочного прогноза начало отопительного сезона не за горами. В Минске среднесуточная температура уже ниже 8 градусов. Думаю, отопительный сезон в столице стартует в течение недели. Но стоит понимать, что соответствующее решение принимают местные исполнительные органы власти, — цитирует агентство «
Начальник производственного отдела ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Валентина Гридюшко добавила, что «решение [о включении отопления] может быть принято сегодня-завтра».
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Сегодня-завтра примут окончательное решение.
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