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Литовец так увлекся сбором даров леса, что забрел на территорию Беларуси
02.10.2017 16:11 — Новости Общества | Tut.by
В Вороновском районе лидские пограничники за нарушение режима границы задержали гражданина Литвы. Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета, инцидент случился 30 сентября.
О нарушителе пограничникам сообщили местные жители. Мужчина во время сбора «даров леса» потерял ориентировку и неумышленно незаконно оказался на сопредельной территории.
На нарушителя законодательства наложено административное взыскание в виде предупреждения с депортацией с запретом въезда в Беларусь сроком на год. В тот же день он был передан литовским пограничникам.
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На нарушителя законодательства наложено административное взыскание в виде предупреждения с депортацией с запретом въезда в Беларусь сроком на год.
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