Литовец так увлекся сбором даров леса, что забрел на территорию Беларуси

В Вороновском районе лидские пограничники за нарушение режима границы задержали гражданина Литвы. Как сообщает пресс-служба Госпогранкомитета, инцидент случился 30 сентября.

О нарушителе пограничникам сообщили местные жители. Мужчина во время сбора «даров леса» потерял ориентировку и неумышленно незаконно оказался на сопредельной территории.

На нарушителя законодательства наложено административное взыскание в виде предупреждения с депортацией с запретом въезда в Беларусь сроком на год. В тот же день он был передан литовским пограничникам.