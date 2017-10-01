Система ЖКХ готова к отопительному сезону в полном объеме - Минжилкомхоз

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2 октября, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Система жилищно-коммунального хозяйства Беларуси готова к отопительному сезону в полном объеме, сообщил сегодня журналистам начальник отдела по работе с обращениями граждан и средств массовой информации Минжилкомхоза Геннадий Акстилович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В рамках выполнения в том числе поручения правительства к отопительному сезону-2017 система жилищно-коммунального хозяйства готова в полном объеме", - отметил Геннадий Акстилович.

Он констатировал, что подготовка к осенне-зимнему сезону состоит из нескольких мероприятий, которые позволяют обеспечить население качественной услугой теплоснабжения.

По состоянию на 27 сентября завершены работы по 45 показателям, в том числе капитальному ремонту котлов и замене неэкономичных котлов, профилактическому ремонту находящихся на обслуживании организаций ЖКХ систем отопления и тепловых пунктов, ремонту стыков стеновых панелей и кровель.

В соответствии с поручением правительства организациям ЖКХ в 2017 году необходимо заменить 652 км тепловых сетей. "Уже заменено 544 км тепловых сетей в однотрубном исполнении, в том числе с использованием пи-труб - 528 км. К концу года задание будет выполнено", - сказал Геннадий Акстилович.

По его словам, в целом по отрасли создан запас 11,7 тыс. т топочного мазута, или 108% от задания, в том числе в качестве резервного топлива для газовых котельных - 11,4 тыс. т (109%). Полностью выполнено задание по созданию запаса древесного топлива.

"Получено 254 паспорта готовности потребителей тепловой энергии, находящихся на обслуживании ЖКХ, 38 паспортов готовности организаций, транспортирующих теплоэнергию, и 3 тыс. 526 паспортов готовности теплоисточников, находящихся на обслуживании ЖКХ. Все - 100%. Что касается жилищного фонда, то на сегодняшний день паспорта готовности получили все дома", - подытожил Геннадий Акстилович.-0-