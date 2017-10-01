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"Решение примут сегодня-завтра". Коммунальники обещают на неделе включить отопление
02.10.2017 16:27 — Новости Общества | Tut.by
По информации коммунальников, в ближайшие семь дней батареи в домах потеплеют,
— С учетом краткосрочного прогноза, имеющегося на сегодняшний день, отопительный сезон начнется в ближайшее время, — отметил Геннадий Акстилович, начальник отдела по работе с обращениями граждан и средств массовой информации Минжилкомхоза Геннадий Акстилович.
Синоптики
Мингорисполком
— Мингорисполком рассматривает вопрос. Решение может быть принято сегодня-завтра, — сказала Валентина Гридюшко, начальник производственного отдела Минского городского жилищного хозяйства.
Напомним, согласно правилам, тепло потребителям первой группы
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По информации коммунальников, в ближайшие семь дней батареи в домах потеплеют, сообщает БЕЛТА. В Беларуси начнется отопительный сезон.
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