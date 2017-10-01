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"Решение примут сегодня-завтра". Коммунальники обещают на неделе включить отопление

02.10.2017 16:27 — Новости Общества | Tut.by  
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По информации коммунальников, в ближайшие семь дней батареи в домах потеплеют, сообщает БЕЛТА. В Беларуси начнется отопительный сезон.


— С учетом краткосрочного прогноза, имеющегося на сегодняшний день, отопительный сезон начнется в ближайшее время, — отметил Геннадий Акстилович, начальник отдела по работе с обращениями граждан и средств массовой информации Минжилкомхоза Геннадий Акстилович.

Синоптики пишут, что на этой неделе в стране будет ветрено и сыро. Лишь в некоторых регионах температура днем поднимется до +15. В Минске в понедельник днем столбик термометра поднимется всего на +7…9 °С, к вечеру станет еще морознее — +6…8 °С.

Мингорисполком рассматривает вопрос о том, чтобы в ближайшие дни потопление появилось в детских садах и школах.

— Мингорисполком рассматривает вопрос. Решение может быть принято сегодня-завтра, — сказала Валентина Гридюшко, начальник производственного отдела Минского городского жилищного хозяйства.

Напомним, согласно правилам, тепло потребителям первой группы начинают подавать при установившейся в течение пяти дней среднесуточной температуре ниже 10 градусов. Для жилфонда отопительный сезон наступает после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура не поднимается выше 8 градусов.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации коммунальников, в ближайшие семь дней батареи в домах потеплеют, сообщает БЕЛТА. В Беларуси начнется отопительный сезон.

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