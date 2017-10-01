МИНСК, 2 окт — Sputnik. Нобелевскую премию 2017 года по физиологии и медицине вручили за исследования второй половины 1980-х годов.

Лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине огласили 2 октября в Стокгольме. Премию получаю изучающие циркадные ритмы организмов американцы Джеффри Холл, Майкл Янг и Майкл Росбах.



© AP/ Melissa Hjerrild Букмекеры понижают шансы Мураками на "нобелевку"

Исходя из опубликованных шведскими академиками данных об исследованиях американцев, первые научные публикации нобелевских лауреатов по теме вышли еще в 1984 году, а затем в течение нескольких лет опубликованы были и иные статьи по циркадным ритмам. Таким образом, "нобелевку" дали за открытия тридцатилетней давности.

Присудили американским биологам премию за изучение циркадных ритмов — так называемых "биологических часов", которые управляют процессами сна, питанием, выработкой гормонов и артериальным давлением.

"Начиная с открытий лауреатов (премии — Sputnik), циркадная биология превратилась в обширную и динамично развивающуюся область исследований", — отметили в нобелевском комитете и добавили, что открытия влияют на здоровье и благополучие.

Уже во вторник 3 октября Нобелевский комитет объявит имя лауреата премии по физике.

В целом же, присуждение премии за давние открытия по точным наукам происходит часто. Так, несколько лет назад "нобелевку" по физике дали за бозон Хиггса, которым ученые занимались еще в 1960-е годы.