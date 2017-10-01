﻿ "Нобелевку" по медицине дали за открытие 30-летней давности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Нобелевку" по медицине дали за открытие 30-летней давности

02.10.2017 17:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Нобелевскую премию 2017 года по физиологии и медицине вручили за исследования второй половины 1980-х годов.

Лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине огласили 2 октября в Стокгольме. Премию получаю изучающие циркадные ритмы организмов американцы Джеффри Холл, Майкл Янг и Майкл Росбах.

"Нобелевку" по медицине дали за открытие 30-летней давности
© AP/ Melissa Hjerrild
Букмекеры понижают шансы Мураками на "нобелевку"

Исходя из опубликованных шведскими академиками данных об исследованиях американцев, первые научные публикации нобелевских лауреатов по теме вышли еще в 1984 году, а затем в течение нескольких лет опубликованы были и иные статьи по циркадным ритмам. Таким образом, "нобелевку" дали за открытия тридцатилетней давности.

Присудили американским биологам премию за изучение циркадных ритмов — так называемых "биологических часов", которые управляют процессами сна, питанием, выработкой гормонов и артериальным давлением.

"Начиная с открытий лауреатов (премии — Sputnik), циркадная биология превратилась в обширную и динамично развивающуюся область исследований", — отметили в нобелевском комитете и добавили, что открытия влияют на здоровье и благополучие.

Уже во вторник 3 октября Нобелевский комитет объявит имя лауреата премии по физике.

В целом же, присуждение премии за давние открытия по точным наукам происходит часто. Так, несколько лет назад "нобелевку" по физике дали за бозон Хиггса, которым ученые занимались еще в 1960-е годы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первые публикации Джеффри Холла, Майкла Янга и Майкла Росбаха вышли еще в 1984-м.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Решение примут сегодня-завтра". Коммунальники обещают на неделе включить отопление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика