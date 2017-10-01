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Декрет №3 доработали и отправили президенту

02.10.2017 17:34 — Новости Общества | БДГ  
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Вариант декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», измененный в соответствии с указаниями президента, отправлен ему на рассмотрение.

По словам пресс-секретаря премьер-министра Беларуси Владислава Сычевича, доработанный вариант документа может быть рассмотрен в самое ближайшее время.

По словам замминистра труда и соцзащиты Валерия Ковалькова, Декрет №3 претерпевает коренную реконструкцию. Теперь документ называется «По содействию занятости» и направлен на содействие властей гражданам, желающим работать, на их трудоустройство.

Изменяется также смысл самого декрета: гражданин не будет доказывать свое участие или неучастие в экономике страны и не должен будет платить взнос ФСЗН. Единственной обязанностью его будет уплата единого налога.

Напомним, что 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко подписал декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Жителей страны, которые не работали в течение 183 дней в году, обязали платить в казну сбор в 20 базовых величин.

Жители Беларуси, как известно, декрет №3 приняли прохладно: по Беларуси прокатилась волна акций протеста, а сами тунеядцы сбор проигнорировали: из 470 тысяч социальных иждивенцев сбор уплатили лишь 54 тысячи человек.

После этого Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, но готовы дать «тунеядцам» отсрочку по выплате сбора, который по приказу президента на протяжении года взимать не будут. 

Президент потребовал к 1 мая трудоустроить всех безработных и довести среднюю зарплату по стране до 500 долларов, что у чиновников сделать пока так и не получилось.

 
 
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Вариант декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», измененный в соответствии с указаниями президента, отправлен ему на рассмотрение.

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