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Декрет №3 доработали и отправили президенту
02.10.2017 17:34 — Новости Общества | БДГ
Вариант декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», измененный в соответствии с указаниями президента, отправлен ему на рассмотрение.
По словам пресс-секретаря премьер-министра Беларуси Владислава Сычевича, доработанный вариант документа может быть рассмотрен в самое ближайшее время.
По словам замминистра труда и соцзащиты Валерия Ковалькова, Декрет №3 претерпевает
Изменяется также смысл самого декрета: гражданин не будет доказывать свое участие или неучастие в экономике страны и не должен будет платить взнос ФСЗН. Единственной обязанностью его будет уплата единого налога.
Напомним, что 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко
Жители Беларуси, как известно, декрет №3 приняли прохладно: по Беларуси
После этого Александр Лукашенко
Президент
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Вариант декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», измененный в соответствии с указаниями президента, отправлен ему на рассмотрение.
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