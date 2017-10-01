Трое парней воровали скот на фермах в Минской области и продавали мясо на рынке в столице

Правоохранители задержали троих парней, которые с весны воровали крупный рогатый скот на фермах Минской области, убивали его и продавали похищенное мясо на рынке в столице. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.



Фото с сайта uvd-mo.gov.by

Еще весной этого года в милицию стали поступать заявления о воровстве телят с ферм Любанского, Слуцкого, Пуховичского, Солигорского и Стародорожского районов.

Сыщики установили, что к кражам могут быть причастны трое жителей Любанского района от 22 до 29 лет, которые продавали похищенное мясо индивидуальным предпринимателям на одном из рынков столицы. Задержать подозреваемых планировалось с поличным после очередного хищения.

Однако воры оказались осторожными. Дабы не привлекать к себе внимание правоохранителей и сбить ажиотаж вокруг своих действий, они уехали в Минск. Там они поселились на съемной квартире и гуляли на деньги, полученные от сбыта краденых туш. Один из них тратил деньги в игорных заведениях.

Потом деньги у них закончились и они отправились на одну из ферм в Березинском районе. Кража тщательно планировалась. Днем они нашли телятник вблизи леса с загоном под открытым небом, а ночью отправились на кражу.

— Животному набросили петлю и вывели за ограждение, когда сторож обходил территорию вдали от хлева. В лесу скот убили, разделали тушу, погрузили мясо в машину и уехали. Надо отметить, что во время хищения один из подельников ездил на легковой машине по округе и следил, чтобы поблизости не оказалось посторонних лиц и милиции, — рассказали правоохранители.



Фото с сайта uvd-mo.gov.by

Но злоумышленникам перекрыли все пути отхода и задержали их. Во время досмотра микроавтобуса оперативники обнаружили в салоне тушу стоимостью около 2 тысяч рублей. Изначально подозреваемые придумали свою версию произошедшего и придерживались конкретной линии защиты. Однако полученные улики вынудили их дать признательные показания.

Сейчас оперативники доказали 3 эпизода преступной деятельности парней, в результате которой был причинен ущерб в размере 5,5 тысячи рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Беларуси (Кража, совершенная группой лиц), санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы. Также подследственных проверяют на причастность к иным преступлениям.