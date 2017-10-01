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В школах и больницах Могилевской области с 3 октября начнут включать отопление

02.10.2017 17:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Объекты социальной сферы Могилевской области начнут подключать к теплу с 3 октября, сообщил начальник отдела энергетики и топлива комитета экономики облисполкома Дмитрий Смирнов. По его словам, соответствующее распоряжение председателя облисполкома уже подготовлено.


Фото с сайта gorodkirov.ru

В первую очередь тепло придет в здания детских садов, школ, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, музеев, госархивов, библиотек и учреждений соцобеспечения.

— Подключение к теплу будет проходить в рабочем плановом порядке. Но жители области должны понимать, что это не происходит одномоментно. Технический процесс займет некоторое время, — обратил внимание Дмитрий Смирнов. — Во всяком случае, готовность теплоисточников и потребителей в регионе стопроцентная.

Вторая группа, или жилфонд, будет подключаться к отоплению в зависимости от погодных условий: решение местными властями принимается, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней не превышает 8 градусов тепла.

Дмитрий Смирнов отметил, что местным властям необходимо обеспечить рациональные режимы использования топливно-энергетических ресурсов при теплоснабжении всех объектов.

— Прежде всего они должны ориентироваться на погодные условия и в соответствии с этим принимать решение. При температуре наружного воздуха выше 10 градусов тепла дома переводят в режим протапливания. В случае стабильного повышения среднесуточной температуры должны предприниматься своевременные меры по отключению отопления, — пояснил представитель облисполкома.

 
 
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В первую очередь тепло придет в здания детских садов, школ, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, музеев, госархивов, библиотек и учреждений...

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