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В школах и больницах Могилевской области с 3 октября начнут включать отопление
02.10.2017 17:57 — Новости Общества | Tut.by
Объекты социальной сферы Могилевской области начнут подключать к теплу с 3 октября, сообщил начальник отдела энергетики и топлива комитета экономики облисполкома Дмитрий Смирнов. По его словам, соответствующее распоряжение председателя облисполкома уже подготовлено.
В первую очередь тепло придет в здания детских садов, школ, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, музеев, госархивов, библиотек и учреждений соцобеспечения.
— Подключение к теплу будет проходить в рабочем плановом порядке. Но жители области должны понимать, что это не происходит одномоментно. Технический процесс займет некоторое время, — обратил внимание Дмитрий Смирнов. — Во всяком случае, готовность теплоисточников и потребителей в регионе стопроцентная.
Вторая группа, или жилфонд, будет подключаться к отоплению в зависимости от погодных условий: решение местными властями принимается, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней не превышает 8 градусов тепла.
Дмитрий Смирнов отметил, что местным властям необходимо обеспечить рациональные режимы использования топливно-энергетических ресурсов при теплоснабжении всех объектов.
— Прежде всего они должны ориентироваться на погодные условия и в соответствии с этим принимать решение. При температуре наружного воздуха выше 10 градусов тепла дома переводят в режим протапливания. В случае стабильного повышения среднесуточной температуры должны предприниматься своевременные меры по отключению отопления, — пояснил представитель облисполкома.
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В первую очередь тепло придет в здания детских садов, школ, лечебно-профилактических, медицинских учреждений, музеев, госархивов, библиотек и учреждений...
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