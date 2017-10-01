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Три года колонии получил начальник гомельского центра оздоровления за взятки при выделение путевок

02.10.2017 17:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывшего начальника гомельского представительства Республиканского центра по оздоровлению обвиняли в получении взяток за выделение людям путевок. Следователи и милиция собрали доказательства более чем по 20 таким фактам. 2 октября мужчине вынесли приговор, сообщили в пресс-службе Гомельского областного суда.


С июня 2012-го по ноябрь 2016 года обвиняемый получал взятки от граждан за выделение им либо их детям путевок в санатории Беларуси, России (Туапсе, Сочи) и Латвии (Юрмала).

Суд Центрального района признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также он лишен права занимать определенные должности в течении пяти лет.

Еще во время предварительного расследования обвиняемый полностью вернул доход, полученный незаконным путем.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
 
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Еще во время предварительного расследования обвиняемый полностью вернул доход, полученный незаконным путем.

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