В Беларуси планируется усовершенствовать процедуру вовлечения в оборот ветхих и пустующих домов

2 октября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Проект изменений в указ №100 "О мерах по совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской местности" усовершенствует процедуру вовлечения этих объектов в оборот. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.

"Проект изменений в указ усовершенствует процедуру вовлечения пустующих и ветхих домов в оборот, сократит затраты и упростит саму процедуру принятия таких решений об их дальнейшем использовании, уменьшит бумажный документооборот. Действие указа проанализировано на местах, редакция документа подготовлена с учетом сложившейся практики и не ухудшает правовое положение граждан", - отметил Андрей Гаев.

В последний раз законодательство об организации единого порядка учета ветхих и пустующих домов и работы с ними менялась пять лет назад - с принятием указа №100. За это время в Беларуси было снесено более 47 тыс. объектов, ряд объектов проданы, нашли новых собственников.

В проекте изменений в указ сохраняются базовые подходы, которые показали свою эффективность. Что касается новшеств, то действие указа предполагается расширить с сельской местности и небольших городов до всей территории страны с областными центрами и городами областного подчинения.

Кроме того, решается вопрос о введении регистра учета ветхих домов. "По пустующим домам ведутся соответствующие регистры на бумажных носителях, а по ветхим - нет. Предполагается, что по обеим категориям домов будут вестись регистры в электронной форме", - пояснил Андрей Гаев.

Он также отметил, что если сегодня при согласии собственника снос ветхих объектов осуществляется за счет исполкома, то проектом предлагается осуществлять предоставление земельных участков с условием сноса ветхих объектов новыми собственниками. Кроме того, проектом упрощается процедура продажи ветхих и пустующих домов. В частности, на территориях, где спрос на такие объекты минимален, исполкомы смогут принимать решение о прямой продаже. "Предполагается создание открытого механизма. Такой объект должен быть в открытом доступе. Если в течение положенного срока поступит только одна заявка на покупку - значит, будет прямая продажа, если несколько - проводится аукцион", - сказал председатель Госкомимущества.

Для сокращения расходов на подготовку к продаже данных объектов предусматривается возможность проведения их оценки по любым имеющимся у исполкомов документам. Т.е. наличие технического паспорта будет необязательно. Можно будет использовать документы, полученные по результатам работы комиссии при райисполкомах, которая обследует состояние этих домов и составляет заключение для включения объекта в регистры и принятия в последующем решения об обращении в суд. "Это уменьшит затратную часть при продаже, и в последующем новые собственники смогут более эффективно вложить деньги в улучшение состояния этих объектов", - подчеркнул руководитель ведомства.-0-